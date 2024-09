Napoli, De Laurentiis ha deciso: sarà il nuovo direttore generale

Il Napoli continua a programmare la stagione con Antonio Conte: ecco la scelta del presidente De Laurentiis, ecco il nuovo direttore generale

Una gestione all’avanguardia come i top club d’Europa. Il numero uno della società partenopea vuole continuare a scegliere le migliori figure professionali possibili: ecco la nuova idea per quanto riguarda il direttore generale del Napoli, finalmente spunta tutta la verità.

La dirigenza partenopea ha regalato colpi importanti all’allenatore Antonio Conte, che ora dovrà riportare subito in zona Champions League la squadra azzurra. Un lavoro certosino per individuare anche nuove figure professionali da inserire all’interno dell’organigramma societario. Ecco la decisione per il prossimo direttore generale del Napoli: scopriamo di chi si tratta per rivoluzionare l’assetto del club partenopeo.

Napoli, arriva la scelta di De Laurentiis: ecco il nuovo dg

Una nuova idea per essere all’avanguardia di ogni situazione in campo e fuori. Dopo vent’anni di presidenza De Laurentiis vuole regalare nuove gioie ai tifosi partenopei: ecco la decisione dell’ultim’ora, chi ci sarà come direttore generale?

Il presidente De Laurentiis ha lasciato spazio anche ai suoi collaboratori: non ha rilasciato interviste in tutte queste settimane cercando così di delegare anche tutti i suoi poteri. L’arrivo di Conte sulla panchina azzurra ha modificato anche la sua gestione sul fronte calciomercato: si è dato da fare comprando giocatori anche trentenni come non ha mai fatto in passato.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il presidente De Laurentiis ha individuato anche il prossimo direttore generale del Napoli: sarà Tommaso Bianchini. Nuove deleghe per riportare in alto la squadra azzurra dopo il decimo posto della passata stagione.

Al marketing sarà confermata la figlia Valentina che è stata l’artefice delle nuove maglie in casa Napoli e continua a lavorare in vari ambiti per sponsorizzare il marchio Napoli. Il presidente De Laurentiis non vuole più apparire come un tempo dopo vent’anni di presidenza: ora l’obiettivo principale è quello di riportare la squadra in Champions League.

Conte è già al lavoro per nuove mosse tattiche in modo da mettere in difficoltà le altre big della Serie A. Negli ultimi giorni di calciomercato sono arrivati colpi di livello internazionale per riuscire ad avere anche le alternative giuste per l’allenatore azzurro. Una voglia immensa di continuare a puntare in alto: una nuova decisione per il futuro.