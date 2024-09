Napoli, colpo di scena Lukaku: il gesto del belga spiazza tutti

In casa Napoli Romelu Lukaku sta scaldando i motori e vuole dare continuità rispetto a quanto fatto contro il Parma, dove ha subito segnato. In tal senso, arriva un gesto importante da parte dello straordinario bomber belga, che ha lasciato tutti a bocca aperta a Castel Volturno. Ecco le ultime a riguardo.

Dopo una annata da incubo, il calciomercato effettuato dalla società e le due vittorie contro Bologna e Parma hanno restituito entusiasmo e gioia in casa Napoli, con gli azzurri che adesso vogliono continuare su questa traccia. In tal senso, a partire dalla ripresa in campo Conte avrà a disposizione anche tutti i nuovi arrivi.

Si tratta di un momento cruciale per il destino di questa squadra, dal momento che bisogna trovare quella continuità sempre mancata lo scorso anno. Centrale in questo discorso ovviamente R omelu Lukaku, che rappresenta il bomber ideale per Antonio Conte e che dovrà ricoprire il ruolo di trascinatore di questa squadra.

Napoli, il gesto del belga sorprende tutti

Come è noto, buona parte delle attenzioni di Antonio Conte in questi giorni si sono concentrate sul belga e su David Neres. Ha sfruttato questa sosta per permettergli di entrare ancor di più negli schemi del Napoli ed in quelle che sono le esigenze di questa compagine. Ma c’è un gesto di Lukaku che spiazza tutti.

E non è tanto il fatto che abbia chiesto al commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco di non convocarlo, proprio per dargli la possibilità di ritrovare la migliore forma fisica per il Napoli. Ma ha anche, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, svolto un supplemento di lavoro dal momento che ha una idea a dir poco chiara in testa a cui non vuole rinunciare.

Lukaku ed il suo gesto: nessuno se lo aspettava a Castel Volturno

Sono rimasti tutti sbalorditi per la dedizione che sta mettendo in campo Romelu Lukaku, che è consapevole del fatto che non può sprecare questa grande opportunità che gli hanno dato Antonio Conte ed il mondo Napoli in senso assoluto.

La sua idea è quella di essere subito titolare contro il Cagliari, alla ripresa della Serie A, dal momento che vuole sentirsi subito importante. Non ha, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, i 90 minuti nelle gambe, ma vuole stringere i denti e dare il suo contributo.