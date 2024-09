Italia, Spalletti sorprende: fuori due big del Napoli

In Italia si è al lavoro in vista della partita contro Israele valevole per la UEFA Nations League il commissario tecnico Luciano Spalletti si prepara a sorprendere tutti dal momento che lascia fuori due grandi protagonisti della gara contro la Francia del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

C’era molta curiosità attorno a questa Nazionale, dal momento che era reduce da una esperienza ad Euro 2024 davvero disastrosa. Il commissario tecnico Luciano Spalletti non si è mai nascosto ed anzi si è preso tutte le responsabilità, anche per proteggere i suoi ragazzi, di un fallimento di enorme portata.

La risposta che ha dato in campo la sua squadra nell’impegno contro la Francia è stata di quelle importanti, con un netto 3-1 targato Dimarco, Frattesi e Raspadori. Il prossimo impegno degli azzurri è contro Israele, in una gara in cui l’approccio dovrà essere diverso. L’Italia, infatti, dovrà fare la partita ed andiamo a vedere le ultime di formazione.

Contro Israele Luciano Spalletti prepara diversi cambi

Come da lui stesso preannunciato, Luciano Spalletti farà diversi cambi di formazione per la sfida contro Israele ed in tal senso c’è tanta curiosità di vedere come si comporterà questa squadra. Bisogna, infatti, dimostrare che la vittoria contro la Francia non sia stata un episodio isolato ma che diventi il punto di partenza.

In tal senso, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il perno della difesa sarà ancora Alessandro Buongiorno, con Moise Kean che guiderà, invece, il reparto avanzato. A sorpresa, però, potrebbe partire dalla panchina Giacomo Raspadori, dopo il gol contro i transalpini, con Brescianini che lo insidia in quella posizione.

Italia, due big del Napoli verso l’esclusione contro Israele: le ultime

Dovrebbe partire dalla panchina, però, oltre al fantasista ex Sassuolo, anche Giovanni Di Lorenzo, forse il peggiore nella sfida contro la Francia. La difesa, infatti, dovrebbe essere composta da Gatti e Bastoni, che andranno ad affiancare Buongiorno, con Cambiaso ed Udogie sugli esterni.

In mezzo al campo il vertice basso sarà ancora una volta Samuele Ricci dopo le ottime risposte date, con Tonali e Frattesi che agiranno da interni. In avanti, come detto, Kean ed uno tra Raspadori e Brescianini. L’appuntamento è a Budapest e la gara, forse, di per sé, è forse ancora più importante di quella contro la Francia.