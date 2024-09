Napoli, Conte cambia tutto: rivoluzione in attacco e nuovo modulo

Non è stato certamente facile come inizio per Antonio Conte al Napoli ed ora si prepara a cambiare modulo, sfruttando i nuovi arrivati. L’attacco sarà davvero rivoluzione e si tratta di una notizia che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime sulle soluzioni che può adottare.

Gli azzurri stanno andando avanti tenendo il proprio tecnico mano nella mano in un processo di continuo cambiamento. L’obiettivo è quello di arrivare pronti alla ripresa del campionato per dar seguito alle ultime due vittorie di fila portate a casa. In tal senso, le notizie migliori arrivano dal mercato.

Con Lukaku subito decisivo contro il Parma e McTominay e Gilmour impressionanti con la loro Scozia, sono tanti i motivi per sorridere. Da tempo si parla di un possibile cambio di modulo, soprattutto viste le difficoltà a centrocampo, ma ora emerge una soluzione che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, nuovo modulo: le ultime notizie a riguardo

Con Scott McTominay in rosa, l’idea di comporre una linea mediana a tre in 3-5-2 con lo scozzese ed Anguissa alfieri di Lobotka stuzzica Antonio Conte, che però difficile andrà ad intaccare gli equilibri che si sono creati anche in avanti. Andrebbe, infatti, radicalmente cambiata la posizione di Kvaratskhelia.

In tal senso, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, attenzione ad una soluzione intrigante. A gara in corso, infatti, contro il Parma Antonio Conte ha rispolverato una sua vecchia conoscenza. Stiamo parlando del 4-2-4 nel momento in cui, dopo l’espulsione di Suzuki, ha tentato l’assalto finale.

Conte cambia l’attacco: la soluzione che intriga il tecnico

Si tratta di un modulo che conosce molto bene dal momento che lo ha impiegato a lungo ad inizio carriera. D’altronde, come sottolineato dal noto quotidiano, con Romelu Lukaku, David Neres, Giovanni Simeone, Kvaratskhelia, Ngonge, Raspadori e Politano i dati sui gol sono da capogiro.

Insieme, infatti, hanno messo a segno 752 gol, con una fetta enorme che, ovviamente, è occupata dalle reti siglate in carriera da Big Rom. A proposito del belga, il suo obiettivo è esserci dal primo minuto già a partire dalla gara contro il Cagliari per confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio contro il Parma. Sta lavorando in tal senso, per raggiungere la forma migliore.