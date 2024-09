Calciomercato: assalto a Man, si chiude

Dennis Man è tra i giocatori che stanno impressionando in questo inizio di stagione. E un club potrebbe tentare l’assalto per chiudere il colpo

Dopo una big da protagonista, Dennis Man si vuole prendere la scena anche in Serie A. Il romeno con il Parma sta dimostrando di valere palcoscenici molto diversi e al termine della stagione quasi certamente per lui ci sarà il trasferimento in qualche big. Ma non è da escludere che i Ducali debbano dover resistere a offerte importanti già durante il calciomercato invernale.

Secondo quanto riferito da Schira, sono diversi i club sulle tracce di Man e già nelle prossime settimane potrebbero decidere di sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione. Una fumata bianca non semplice da raggiungere nell’immediato considerato che il Parma ha intenzione di trattenerlo fino a giugno. Ma in caso di una proposta importante non è da escludere che ci possano essere aperture a scenari completamente differenti.

Mercato: assalto a Man, il Napoli è avvisato

Tra le squadre interessate a Dennis Man c’è da tempo anche il Napoli. I partenopei sono sulle tracce del giocatore da diverse stagioni, ma per il momento non ha mai deciso di affondare il colpo. Una scelta che rischia di complicare e non poco la possibilità di portarlo alla corte di Conte. Sono altri i club interessati al romeno e presto si potrebbe tentare l’affondo per convincere il Parma a cederlo.

Le ultime informazioni parlano di un Lione e di un Ajax sulle tracce di Man in vista del calciomercato invernale. Molto difficile, però, che queste opzioni possano concretizzarsi. Il romeno, infatti, è nel mirino anche di altre big (come per esempio il Napoli) e quindi potrebbe dire di no a questa ipotesi e aspettare magari l’estate per avere la chance di approdare in una squadra che compete per traguardi importanti.

Senza dimenticare che il Parma non vorrebbe cedere il suo gioiello nell’immediato. L’idea è quella di proseguire insieme fino al termine della stagione e poi magari dare a Man la possibilità di fare un salto di qualità importante. Per il momento naturalmente sono ipotesi che dovranno essere confermate o smentite nelle prossime settimane. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore punta al salto di qualità per riuscire nel giro di poco tempo ad ambire a traguardi ancora più importanti rispetto ad una salvezza.