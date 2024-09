Juve-Napoli: c’è un allarme, tecnico preoccupato

Si avvicina la sfida tra Juventus e Napoli e inizia ad esserci un po’ di preoccupazione per il tecnico. La speranza è che tutto possa risolversi

Manca ormai sempre meno ad una giornata destinata a regalare moltissime emozioni agli appassionati. Il quinto turno tra le altre partite vede anche un Juve–Napoli che segna il ritorno di Antonio Conte a Torino da tecnico dei partenopei oltre che naturalmente un test importante per entrambe le compagini. Si tratta di una sfida che rappresenta una partita molto sentita e non ci resta che aspettare il 21 giugno per capire come andrà a finire.

Intanto, però, scatta un allarme per un tecnico. C’è tanta preoccupazione in vista di Juventus–Napoli e la speranza è che tutto possa risolversi senza particolari problemi. Vedremo se la situazione peggiorerà oppure migliorerà. Mancano ancora più di dieci giorni e quindi c’è il tempo per far rientrare il tutto. Ma naturalmente non possiamo escludere nulla.

Juventus-Napoli: tecnico preoccupato, il motivo

Juventus–Napoli si preannuncia una sfida importante anche in chiave Scudetto. Chi vince potrebbe candidarsi ad anti-Inter considerando anche le difficoltà da parte delle altre big. Per questo motivo la speranza dei tecnici è quella di poter giocare la sfida con tutti gli effettivi a disposizione. E c’è una preoccupazione per uno dei tecnici.

La Juventus sta facendo i conti con diversi infortuni e, secondo quanto riferito da Massimo Pavan, questo sta portando Thiago Motta a sperare di non dover fare i conti con altri problemi fisici. Per il momento l’unica tegola riguarda Conceicao visto che Nico Gonzalez sembra essere sulla via del recupero e potrebbe saltare solamente la prossima sfida. Ma si tratta di un qualcosa che si chiarirà solamente a ridosso delle partite. Naturalmente avere tutta la rosa a disposizione può essere una mano importante per il tecnico, ma la parola d’ordine è quella di non rischiare per poi perderlo per più tempo.

Sicuramente il fatto che mancano ancora dieci giorni alla partita contro il Napoli potrebbe sicuramente portare a recuperare o perdere altri giocatori. La speranza è che si possa raggiungere la sfida con il maggior numero di giocatori a disposizione per affrontare i partenopei. Non ci resta a questo punto che aspettare il 21 giugno per capire quali saranno i calciatori sui quali Thiago Motta potrà contare e se sarà emergenza oppure alla fine saranno utilizzati i migliori.