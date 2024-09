Napoli: colpo dalla Russia, arriva a gennaio

Il Napoli inizia a pensare al prossimo calciomercato e un colpo potrebbe arrivare dalla Russia. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato non si ferma mai. Sono diverse le squadre che nei prossimi giorni si muoveranno per individuare i giusti rinforzi da dare al tecnico nel mese di gennaio e tra questi ci sarà anche il Napoli. La squadra di Conte è sicuramente competitiva, ma non è da escludere che l’allenatore richieda altri giocatori per sognare in grande e naturalmente avere una rosa ancora più completa di quello di adesso.

E uno dei possibili colpi potrebbe arrivare dalla Russia. C’è un giocatore che sembra interessare molto al Napoli tanto da averlo trattato anche durante il calciomercato estivo. Pochi giorni a disposizione per chiuderlo e per questo motivo si è deciso di non affondare il colpo. Ma non è da escludere che si possa decidere di sondare il terreno durante la prossima sessione per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte e un colpo potrebbe arrivare dalla Russia. Ad anticiparlo è Stefano Vitullo, agente che negli ultimi tempi ripercorre tutte le trattative di calciomercato che lo vedono protagonista. E tra queste c’è anche Daniil Khlusevich, un terzino classe 2001.

In un video pubblicato sui social il procuratore conferma l’interesse del Napoli nei confronti di Khlusevich in chiave calciomercato estivo, ma non è da escludere che ora decida di sondare il terreno anche in vista di gennaio. Stiamo parlando di un giocatore giovane essendo un 2001, ma sicuramente esperto visto che è titolare nello Spartak Mosca. Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe facilitare la chiusura già in questa sessione considerando anche il fatto che il club russo potrebbe non voler scendere sotto i 10 milioni di euro per la sua cessione.

A questo punto i ragionamenti sono in corso e non ci resta che attendere ancora qualche mese per avere un quadro molto più chiaro sulla vicenda. Sicuramente il Napoli ci pensa e potrebbe affondare il colpo per portarlo subito alla corte di Conte. Attenzione anche alla possibilità dell’inserimento di altre squadre come Lazio e Verona, che ci avevano pensato già in estate. Per Khlusevich possibile, quindi, una sfida di calciomercato a tre in Italia anche se non è da escludere che tutto venga rinviato nel mese di luglio.