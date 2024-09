Napoli, De Laurentiis spiazza tutti: “Non l’ha mai fatto prima”

De Laurentiis è sempre molto attivo per rinforzare il Napoli, ma il gesto è arrivato a sospresa: il numero uno l’ha fatto per la prima volta

Sono stati mesi intensi in casa Napoli con la scelta di puntare tutto su Antonio Conte. De Laurentiis ha voluto così affidargli il suo progetto tecnico: ora si aspetta risultati importanti da parte dell’allenatore azzurro. Ora il suo gesto ha sorpreso davvero tutti: ecco cos’ha fatto per la prima volta nella sua storia da presidente.

La squadra azzurra vuole tornare ad essere protagonista dopo il decimo posto della passata stagione. De Laurentiis ha allestito una rosa competitiva, ma ora ha davvero sorpreso tutti con un gesto insolito da parte sua. Una voglia immensa per tornare protagonista in Serie A puntando così inizialmente alla zona Champions League con lo Scudetto che resta attualmente un miraggio. Conte sta continuando a lavorare sull’empatia con i suoi calciatori dopo una rivoluzione totale avvenuta in estate: ecco il gesto a sorpresa del numero uno del cub partenopeo.

Napoli, il gesto a sorpresa di De Laurentiis: ha stupito tutti

Un intreccio decisivo per il futuro della squadra azzurra. Tutto può cambiare in tempi brevi: un gesto insolito da parte del numero uno del club partenopeo, ecco quello che ha combinato poco tempo fa.

Saranno mesi intensi per costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Conte ha subito chiarito tutte le condizioni per trionfare: il suo unico obiettivo è quello di puntare in alto con il sogno chiamato Scudetto. Ci proveranno fino alla fine, ma è di vitale importanza la qualificazione alla prossima Champions League.

Pochi minuti fa lo storico agente Enrico Fedele si è soffermato su un aspetto importante per il futuro della squadra guidata da Antonio Conte. Ai microfoni di Radio Marte ha esaltato la composizione della rosa del Napoli: “E’ molto più forte di altre squadre, anche della stessa Juventus”.

Successivamente ha elogiato De Laurentiis che ha compiuto un gesto insolito: “Ha fatto un’operazione di marketing importante scegliendo Conte. Ha investito tanto sul mercato, ha poi pensato di attingere delle riserve al club. Non l’ha mai fatto prima“. Il Napoli continua a sognare per far gioire ancora una volta i tifosi: sono arrivati tanti applausi per il lavoro di De Laurentiis, ora serve raccogliere quanto di buono fatto in sede di mercato.