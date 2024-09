Napoli, problema per Conte: “Colpa di ADL”

Un nuovo problema subito da affrontare per Antonio Conte. Il Napoli si affida a lui per risolvere la tegola: ecco cos’ha fatto De Laurentiis

La squadra azzurra vorrebbe continuare a collezionare vittorie importanti per puntare alla zona Champions League. De Laurentiis si è affidato completamente ad Antonio Conte costruendogli una rosa di livello internazionale. Negli ultimi giorni sono arrivati anche gli scozzesi Gilmour e McTominay, ma poteva fare qualcosa in più proprio al fotofinish. La colpa è proprio sua: ecco il motivo venuto a galla pochi minuti fa con il ruolo insolito del calciatore azzurro.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta durante la pausa Nazionali: ecco la nuova idea di Antonio Conte che dovrà risolvere in tempi brevi la nuova tegola emersa proprio in maglia azzurra. Secondo i vari rumors provenienti da Castel Volturno, lo stesso allenatore del Napoli sta pensando anche ad un cambio di sistema di gioco: dalla difesa a tre per optare quella a quattro con l’inserimento di un centrocampista in più. Ecco la verità sulla gestione insolita negli ultimi giorni di calciomercato da parte del presidente De Laurentiis.

Napoli, un altro problema da affrontare: Conte deve trovare la soluzione

Saranno così giorni intensi per trovare la giusta sistemazione al giocatore del Napoli: scopriamo tutti i dettagli provenienti da Castel Volturno con varie prove di formazione per il futuro.

Il giornalista campano, Paolo Del Genio, che segue le vicende della squadra azzurra da ormai tantissimi anni, ha messo in luce un aspetto negativo della rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo problema subito da affrontare per l’allenatore del Napoli: ecco cosa dovrà optare.

Il presidente De Laurentiis ha sbagliato proprio nelle ultime ore di calciomercato secondo Del Genio: tutto dipende dal ruolo insolito di Raspadori, schierato da prima punta contro Bologna e Parma. Con l’arrivo di Lukaku, l’attaccante della Nazionale italiana in gol contro la Francia potrebbe agire come alternativa a Kvara.

Paolo De Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha esposto proprio questo problema: “Dopo quasi tre anni schiera come prima punta, la sua media realizzativa è insufficiente”. Poi ha aggiunto: “Non va fatto giocare in attacco, ma alle spalle di una prima punta: si coordina bene e fa anche parecchi gol. Serviva comprare un esterno a destra e venderlo per il bene di tutto. Non è arrivata l’offerta congrua al valore del giocatore”.

Ora è spuntato fuori un altro problema per l’allenatore del Napoli: Raspadori va gestito nel migliore dei modi per poi venderlo al miglior offerente dopo le prove da urlo come seconda punta nel 352 ideato dal Ct Luciano Spalletti.