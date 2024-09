Napoli, l’arma in più di Conte: nessuno ci ha pensato finora

Il Napoli continua a lavorare durante la sosta Nazionale: un’altra arma vincente per Conte, i tifosi non ci avevano pensato. Ecco quale sarà

La dirigenza partenopea ha voluto regalare numerosi colpi ad Antonio Conte, che ora sta plasmando in allenamento il miglior schieramente possibile. Il Napoli vuole arrivare in alto per competere anche in Europa, ecco l’arma vincente svelata pochi minuti fa.

Serve una nuova intesa totale per tutti ritrovando così il giusto equilibrio. Conte ha impostato tutto sul 3-4-2-1, ma secondo i rumors provenienti da Castel Volturno l’allenatore del Napoli sta pensando da tempo ad un cambio di sistema di gioco.

La voglia di emergere in campionato è rimasta quella dei tempi migliori: i tifosi hanno apprezzato anche la sua visita di nascosto al Murales di Maradona per trovare la sintonia con tutto l’ambiente partenopeo. Non solo campo per il tecnico leccese, che ha sempre puntato sulla gestione e sull’empatia dei suoi calciatori. Ecco l’aspetto da non sottovalutare per affrontare al meglio Cagliari e Juventus.

Napoli, la rivoluzione di Conte: c’è un altro aspetto a sorpresa

Una nuova arma vincente in vista del futuro per l’allenatore del Napoli: scopriamo nel dettaglio la strategia perfetta per mettere in difficoltà gli avversari, un dato da non sottovalutare minimamente.

Una sessione di calciomercato davvero entusiasmante quella portata a termine dal presidente De Laurentiis. Conte sta lavorando molto su Lukaku e Neres per fargli ritrovare la forma fisica migliore, ma spunta anche un dato inaspettato come arma vincente durante le sfide di Serie A.

Da Buongiorno a Lukaku passando per McTominay e Marin: sono arrivati quattro colpi con tanti centimetri per sfruttare anche le palle inattive. L’attaccante belga subito si è messo in mostra in area di rigore prendendo sempre posizione sul suo rispettivo avversario. Ora Conte potrebbe così idea qualche schema per mettere in risalto anche la forza fisica e l’altezza degli uomini a sua disposizione.

In passato alla squadra azzurra veniva proprio imputato questa dinamica, come per esempio durante il periodo di Sarri quando Insigne e compagni non riuscivano ad essere imperiosi sulle palle inattive a favore e a sfavore. Il Napoli continua a pensare in grande per dare filo da torcere alle big della Serie A: lo Scudetto resta un miraggio al momento, ma con le dovute accortezze tutto può succedere.