Club cambia proprietà, vendute le quote: presidente ai saluti

Un altro club nel mondo del calcio sta per cambiare proprietà, con le quote della società che stanno per passare in altre mani. Il presidente dice addio, nonostante gli enormi sforzi fatti negli ultimi anni per questa realtà del calcio internazionale. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il mondo del calcio, come è noto, sta facendo i conti con una fase storica molto delicata, dal momento che tantissime società sono in estrema difficoltà dal punto di vista sia economico che finanziario. La realtà delle cose è che per essere competitivi servono investimenti impressionanti che spingono le società sull’orlo del baratro.

Inoltre, rispetto al passato, si tratta di un mondo che è visto sempre di più come un business. Per questo motivo i presidenti fanno grandi investimenti per far salire il valore del brand e rivenderlo poi al miglior offerente. Ed infatti adesso un altro club a dir poco prestigioso si prepara a cambiare proprietà.

Il club si prepara a cambiare proprietà: colpo di scena

Nel momento in cui le cose per un club non vanno bene, vengono ovviamente messi tutti in discussione. Dall’allenatore fino ad arrivare alla proprietà. E’ questo sicuramente il caso qui preso in esame, dal momento che la società, dopo i recenti risultati, sta per essere stravolta.

Stando a quanto raccontato da Calcio&Finanza, infatti, in casa Chelsea si è creata una forte tensione tra il presidente Todd Boehly e gli altri azionisti del club in questione. Dopo gli investimenti folli degli ultimi tempi, seguiti da risultati a dir poco deludenti, il presidente è pronto a dire addio e ci sono già acquirenti per le sue quote.

Quote vendute e presidente ai saluti: arriva la svolta

A quanto pare, infatti, sarebbero proprio i suoi soci i profili pronti a rilevare le sue quote. Dandogli quanto gli spetta e salutandolo. Nel mirino, in tal senso, ci sono i risultati pessimi della squadra nonostante degli investimenti faraonici. Ma non è tutto.

Un tema centrale in questa frattura che si è venuta a creare riguarda il fatto che non sono stati fatti dei passi in avanti nella costruzione del nuovo stadio del Chelsea, con questo argomento che era centrale nell’acquisizione del club dalle mani del suo ex presidente, Roman Abramovich. Altro cambio di proprietà nella Londra dei Blues.