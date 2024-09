Napoli, Conte pronto a cambiare: nuova posizione per Raspadori

In casa Napoli è iniziato il conto alla rovescia che porterà alla ripresa della Serie A. Conte sta pensando a delle soluzioni nuove, ora che ha la squadra a disposizione al completo, per la sua compagine. In tal senso, si prepara a cambiare posizione anche Jack Raspadori, rinato in Nazionale.

Nell’ultimo anno il talento ex Sassuolo ha faticato tantissimo, dal momento che ha trovato poco spazio e molto spesso in posizioni poco adatte alle sue caratteristiche. Come quella da centravanti o addirittura da esterno di attacco. Già al secondo anno di Luciano Spalletti sono emerse delle difficoltà che sono poi esplose l’anno scorso.

Il Napoli ha il compito di rilanciarlo, visto che un calciatore del genere non può restare in panchina. Soprattutto per l’importante investimento fatto dal Napoli per assicurarsene le prestazioni. In tal senso, la svolta può arrivare grazie al nuovo modulo a cui sta pensando Antonio Conte, che potrebbe valorizzare proprio Jack Raspadori.

Conte lavora ad un nuovo modulo: le ultime

Nel 3-4-2-1 non c’è una posizione in cui possa esprimersi al meglio. Da prima punta fa fatica per la sua fisicità, anche perché non ha le doti per attaccare la profondità. Da esterno, invece, non avendo i numeri nell’uno contro uno, è difficile per lui rendere al meglio.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, una soluzione per lui potrebbe essere rappresentata dal passaggio al 3-5-2 a cui sta lavorando Antonio Conte. Sarebbe perfetto accanto a Lukaku e si tratta di un ruolo in cui si sa esaltare quello di seconda punta, come accaduto in Nazionale con Spalletti con risultati ottimi.

Napoli, nuova posizione per Jack Raspadori: ecco come stanno le cose

Chiaramente, con i tanti esterni attualmente in rosa, a partire da Kvaratskhelia fino ad arrivare a Ngonge, senza ovviamente dimenticare David Neres e Matteo Politano, risulta difficile immaginare ad un passaggio definitivo al 3-5-2. Diventerebbero, infatti, praticamente inutilizzabili. Ma in alcune situazioni, si tratta di una pista a cui Conte vuole lavorare.

La presenza di un bomber come Romelu Lukaku potrebbe sicuramente esaltarlo, dal momento che con i suoi attacchi alla profondità e con la sua protezione della palla, potrebbe agevolare Raspadori. Insomma, Antonio Conte non vuole lasciare nulla di intentato con lui. Si aspetta il verdetto ovviamente del campo.