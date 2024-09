Napoli, colpo di scena per gennaio: affare low cost per l’azzurrino

In casa Napoli si lavora in maniera incessante al futuro ed in tal senso per la sessione di calciomercato di gennaio arriva il colpo di scena. Si tratta di una autentica occasione di mercato, dal momento che l’azzurrino può arrivare a prezzo di saldo, per un calciatore molto interessante.

Gli azzurri non si fermano mai ed anzi stanno iniziando a valutare seriamente i primi importanti movimenti che dovranno essere fatti per puntellare la rosa di Antonio Conte. Dal presente fino ad arrivare ai colpi in prospettiva futura che avranno il compito di rappresentare la squadra in futuro.

Gennaio, d’altronde, non è così lontano e per questo Giovanni Manna è al lavoro per non farsi trovare impreparato. Per questo motivo il direttore sportivo del Napoli è al lavoro per cogliere al volo l’occasione che arriva per tesserare il talento azzurro a costi assolutamente vantaggiosi. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Colpo di scena: affare a basso costo a gennaio

Al netto del fatto che nell’ultima sessione di calciomercato il Napoli sia andato in una direzione differente, storicamente questa squadra ha sempre lavorato sui giovani da far crescere e da valorizzare, per renderli poi dei perni di questa compagine. In tal senso, arriva la svolta per il colpo a basso costo.

Stiamo parlando di Simone Pafundi, che da tempo è in rampa di lancio e che ha fatto grandissime cose anche nelle selezioni giovanili della Nazionale azzurra. Il calciatore di proprietà dell’Udinese tornerà in Friuli a gennaio dal momento che non sarà riscattato dal Losanna. Ed il Napoli da tempo si sta muovendo sulle sue tracce.

Napoli, l’azzurrino può arrivare a gennaio: le ultime

Classe 2006, è un calciatore dal potenziale enorme che, però, fin qui non è riuscito ad esprimere nel calcio professionistico se non con la maglia azzurra. Napoletano di origine, vedrebbe la maglia del Napoli come una sorta di coronamento di un sogno.

L’Udinese fa fatica ad inserirlo in prima squadra e questa esperienza non proprio positiva al Losanna potrebbe rappresentare una occasione di calciomercato. Il Napoli, d’altronde, come detto in precedenza, da tempo segue Simone Pafundi e gennaio può essere la finestra ideale per provare l’affondo, visto che ci sono le condizioni economiche ideali per condurre in porto questo affare a condizioni vantaggiose.