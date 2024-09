Napoli, Conte stravolge tutto: nuovo modulo, scelta fatta

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte prosegue in questa sua crescita ed ora sta per arrivare una nuova rivoluzione. Il 3-4-2-1 può essere seriamente abbandonato ed il tecnico salentino studia una soluzione che rappresenta una autentica sorpresa per lui. La scelta sembra essere stata fatta.

Ci ha messo poco l’ex allenatore di Juventus ed Inter, tra le altre, ad entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi. D’altronde un nome del genere non può di certo lasciare indifferenti, visto che si tratta di uno degli allenatori più importanti e vincenti a livello mondiale. La sua impronta è risultato sin da subito visibile.

Pronti via ha riproposto un modulo a lui familiare, vale a dire il 3-4-2-1, necessario anche perché era, di fatto, l’unica soluzione possibile visto che aveva solo due centrocampisti a disposizione. Lobotka ed Anguissa. Adesso, però, arriva la sorpresa, con Conte che avrebbe già messo a punto il nuovo modulo per questo suo Napoli. Un nuovo abito da indossare e valorizzare.

Napoli, nuovo modulo: il tecnico sembra aver deciso

La difesa a tre è una soluzione cara ad Antonio Conte sin dai tempi della Juventus, ma non è di certo l’unico sistema che ha adottato in carriera. D’altronde a Napoli c’è carenza di esterni, soprattutto a destra, ed abbondanza a centrocampo in questo momento. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano Repubblica, nella sua edizione di Napoli, Antonio Conte ha deciso di lavorare per questa sua squadra anche al 4-3-3. Aveva fatto intuire la sua volontà di lavorare a qualcosa di nuovo dopo gli arrivi, e questa novità sembra essere proprio il vecchio e tanto amato 4-3-3. Andiamo a vedere come potrebbe schierarsi.

Conte pensa al nuovo modulo: le ultime su questo cambiamento

In difesa i terzini potrebbero essere, come accaduto anche nella trionfale campagna di Euro 2020 della Nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo da una parte e Leonardo Spinazzola dall’altra, con Rrahmani e Buongiorno centrali di difesa. Il sacrificato, in questo caso, sarebbe dunque Pasquale Mazzocchi, che pure non ha fatto male fin qui.

A centrocampo, poi, sarebbero certi di una maglia Anguissa e Lobotka, mentre bisognerà vedere chi riuscirà a ritagliarsi più spazio tra i due scozzesi nuovi arrivati, vale a dire Scott McTominay e Billy Gilmour. In avanti Kvaratskhelia e Lukaku, con David Neres e Politano a giocarsi l’altra maglia.