Napoli, offerta da capogiro per Kvara: la decisione di Conte

In casa Napoli tiene ancora banco la questione relativa al futuro di Kvara ed in tal senso arrivano notizie che preoccupano. Arrivata, infatti, una offerta da capogiro per il campione georgiano e la decisione finale è stata di Conte. Andiamo a vedere in maniera dettagliata che cosa è successo e cosa sta accadendo ora.

Il progetto di Antonio Conte al Napoli non può non dipendere dalle giocate e dall’inventiva di Khvicha Kvaratkshelia. Il georgiano, infatti, è da quando è arrivato in azzurro il calciatore con maggiore inventiva. Bravo nel fornire assist ed eccellente in fase di finalizzazione, ha nel dribbling, sia in campo aperto che nello stretto, la sua arma principale.

Un profilo del genere non può non attirare le attenzione di tutti i principali club del mondo, dal momento che ha delle doti fuori dal comune. In tal senso al Napoli è stata recapitata una offerta da capogiro a cifre impressionanti. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo, dal momento che si tratta di una situazione quasi unica nel suo genere.

Napoli, offerta irrinunciabile per il georgiano: le ultime

Sin da quando è arrivato, Antonio Conte ha fatto capire che avrebbe costruito questo suo Napoli proprio su Kvara. Ed il campo ha confermato questa forte sensazione, dal momento che è il fulcro della manovra offensiva di questa squadra. C’è curiosità, in tal senso, di vederlo all’opera con Romelu Lukaku.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Paris Saint Germain in estate ha presentato una offerta da ben 110 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbe dovuto diventare nell’immaginario collettivo parigino l’erede di Mbappè.

Kvara via, offerta impressionante del PSG: la scelta del club

Il Napoli, però, su indicazione molto forte da parte di Antonio Conte, ha deciso di resistere a questo affondo e da quel momento, in maniera inevitabile, ha avviato i discorsi relativi al rinnovo contrattuale. In tal senso, le parti si sono avvicinate in maniera importante.

Il georgiano, infatti, potrebbe, con questo rinnovo, percepire una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro all’anno, mentre non dovrebbe essere prevista una clausola rescissoria, stando almeno alle ultime notizie che circolano. Insomma, niente PSG per Kvara, mai così centrale nel Napoli come adesso. E’ lui la stella da questo punto di vista.