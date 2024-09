Mercato Napoli, colpo dalla Fiorentina a gennaio: pronto lo scambio

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano già alla sessione di gennaio ed in tal senso arriva la svolta grazie allo scambio. Il colpo può arrivare dalla Fiorentina e si tratta di un autentico colpo di scena da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il Napoli in vista della sessione invernale deve lavorare per continuare a cercare di regalare ad Antonio Conte una squadra quanto più possibile a sua immagine e somiglianza. In tal senso, già da ora bisogna programmare per arrivare preparati a quel momento che sarà centrale per la sua programmazione.

Non c’è un attimo di tregua da questo punto di vista, soprattutto tenendo conto dei tanti impegni che ci sono all’orizzonte e degli obiettivi che si è data da tempo la proprietà. In tal senso, arriva un colpo di scena. Già a gennaio, infatti, può arrivare un colpo dalla Fiorentina grazie ad uno scambio che può accontentare tutti.

Mercato Napoli, colpo dalla Fiorentina per gennaio

In casa Fiorentina ci sono porte girevoli, come si suol dire, e da questo punto di vista la situazione può essere paragonata a quella di casa Napoli. In tal senso, arriva un colpo di scena importante in vista della sessione di gennaio che può rappresentare una soluzione di primo ordine per entrambe le squadre.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, in vista di gennaio la Fiorentina è pronta ad affondare il colpo per Giovanni Simeone, che dunque potrebbe tornare a Firenze dove ha fatto bene a fasi alterne. Si tratta di un profilo che piace e che può arrivare anche grazie ad uno scambio. Vediamo le ultime.

Napoli, scambio con la Viola: come stanno le cose

La Fiorentina ha bisogno di un calciatore che possa darsi il cambio con Moise Kean ed anche l’argentino rientra tra i nomi che principalmente piacciono. In tal senso, una soluzione importante da questo punto di vista può essere quella rappresentata dallo scambio.

Il Napoli, infatti, potrebbe inserire in questo discorso Lucas Martinez Quarta, un difensore centrale che da tempo rientra tra i profili che piace per puntellare la linea difensiva. D’altronde Antonio Conte ha bisogno di un altro difensore centrale nel gioco delle coppie per la linea di difesa. Si attendono sviluppi.