Napoli, altro nuovo acquisto subito in campo: Conte ha deciso

In casa Napoli c’è grande voglia di vedere questa squadra di nuovo all’opera ed in tal senso Antonio Conte, in vista della ripresa, ha già preso delle decisioni importanti. Un altro nuovo acquisto si prepara a partire dal primo minuto, a conferma di quanto sia forte l’impronta del tecnico su questo calciomercato.

Che il Napoli avessi urgentemente bisogno di rinforzi è un fatto risaputo. La squadra rispetto all’anno scorso, disastroso, è stata rivoltata come un calzino, come si suol dire, dal momento che tantissimi calciatori sono andati via. Nella piazza, poi, si è sviluppata subito una enorme curiosità sui nuovi arrivati.

Sono stati presi tutti calciatori di enorme valore, che potranno dare tanto a questa squadra. Tra una settimana circa il Napoli affronterà il Cagliari ma Conte ha già deciso per la titolarità di un altro nuovo arrivo, con la piazza che non vede l’ora che arrivi questo momento. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, un altro nuovo acquisto subito in campo

Il principale aspetto su cui Manna ha lavorato è la tenuta difensiva e non è un caso che siano arrivati ben tre difensori (Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola) e due centrocampisti di enorme sostanza, vale a dire Gilmour ma soprattutto Scott McTominay. Ma non è tutto.

Un altro problema che questa squadra si trascinava è quello della poca efficacia in avanti. Proprio per questo motivo Antonio Conte, per la partita contro il Cagliari, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ha deciso di lanciare subito dal primo minuto il suo alfiere di fiducia. Stiamo parlando, ovviamente, di Romelu Lukaku.

Napoli, subito titolare il nuovo acquisto: le ultime

Il Napoli ha un disperato bisogno non solo dei suoi gol, che in queste prime uscite comunque sono arrivate, quanto del suo lavoro. Big Rom, infatti, è straordinario nel far salire la squadra ed è questo il principale motivo per cui Conte ha invocato il suo arrivo a gran voce.

Contro il Cagliari, dunque, completerà lui il reparto avanzato con Kvaratskhelia ed uno tra David Neres e Politano. Probabile, invece, un impiego a gara in corso di Scott McTominay. Un altro titolare, dunque, dopo Buongiorno e Spinazzola, subito titolare per Antonio Conte, che vede il Napoli sempre più adattarsi a lui.