Napoli, Gilmour spaventa i tifosi: “Adesso è difficile per me”

Da poco arrivato al Napoli, sono arrivate le prime dichiarazione del nuovo centrocampista azzurro Billy GIlmour. Ha parlato che per lui non è un momento facile e la cosa non può non spaventare i suoi nuovi tifosi, che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio.

Il grande protagonista di questa ultima sessione di calciomercato in Italia non può non essere considerato il Napoli. Ha regalato ad Antonio Conte praticamente tutti i rinforzi che aveva indicato. Resta una sola eccezione da questo punto di vista. Stiamo parlando dell’esterno destro di centrocampo, con Mazzocchi che dunque sarà chiamato agli straordinari.

Il colpo arrivato sul gong però è proprio Billy Gilmour, che i tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere all’opera dopo averlo a lungo atteso per una trattativa quasi interminabile. Subito in gol con la Scozia nella partita contro la Polonia, ha parlato per la prima volta da calciatore del Napoli. E sono parole che non possono non preoccupare.

Napoli, il nuovo acquisto spaventa i suoi tifosi

E’ arrivato come ricambio naturale di Stanislav Lobotka, che da solo non può reggere per tutta la stagione. Ha dimostrato, però, di sapersi spingere anche in avanti e questo non può non aumentare ancor di più la curiosità dei tifosi partenopei. Andiamo a vedere le sue prime parole.

Intervistato dai media scozzesi, come riportato da CalcioNapoli24, Gilmour ha detto che non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza con il Napoli, da lui fortemente voluta. Ribadendo che in questo percorso si aiuteranno a vicenda lui ed il suo connazionale Scott McTominay. Alcune sue dichiarazioni, però, preoccupano.

Gilmour, prime parole da napoletano: “Adesso è difficile per me”

Ha detto, infatti, che gli fa ancora molto male la sconfitta rimediata a tempo quasi scaduto contro la Polonia per 3-2 e per questo motivo per lui, ancora in ritiro con la Nazionale scozzese, è difficile parlare di Napoli e pensare a quello che dovrà fare agli ordini di Conte.

La speranza dei tifosi del Napoli è che Gilmour possa dimenticare in poco tempo questo KO sicuramente molto doloroso, dal momento che al ritorno in campo ci sono già gare da non sbagliare, prima contro il Cagliari e poi contro gli acerrimi rivali della Juventus. Insomma, se lo aspettano al top.