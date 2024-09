Napoli, colpo di scena Osimhen: sorpresa di ADL, la risposta

In casa Napoli non si placa la telenovela Osimhen che anzi si va ad arricchire di un nuovo capitolo. Arriva un colpo di scena autentico, con una sorpresa di Aurelio De Laurentiis per la quale arriva anche la risposta da parte del bomber nigeriano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il caso del nigeriano ha animato praticamente tutta la sessione di calciomercato che ci siamo appena lasciati alle spalle. Si è arrivati ad un livello di tensione senza precedenti da quando si ha memoria, con le parti che sono arrivate addirittura a lanciarsi degli stracci. Metaforicamente parlando o meno, non è dato saperlo.

Alla fine è arrivato il Galatasaray a mettere pace ed ordine, prendendo il calciatore in prestito per un anno, dopo il rinnovo, e rinviando la soluzione della questione di 365 giorni di tempo. Adesso nel caso Osimhen arriva un nuovo colpo di scena grazie ad una sorpresa targata Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, arriva un colpo di scena per il nigeriano: le ultime

Le tensioni tra le parti sono esplose proprio per delle richieste di Aurelio De Laurentiis all’Al-Ahli ulteriori rispetto alla cifra pattuita. Un qualcosa che non è piaciuto ai sauditi e che ha fatto saltare definitivamente la trattativa. In tal senso, però, a quanto pare il presidente del Napoli ha una nuova sorpresa da giocare.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, durante la sessione di calciomercato De Laurentiis ha provato Victor Osimhen a restare in azzurro ma con una considerevole riduzione dell’ingaggio rispetto agli 11 milioni di euro annui che ancora adesso percepisce. Andiamo a vedere nel dettaglio come stanno le cose e cosa è successo.

Proposta di ADL ad Osimhen: ecco la sua risposta

Secca ed inevitabile la risposta da parte del bomber nigeriano ex Lille, che non ne ha voluto sapere. Ha, infatti, ribadito in ogni sede possibile che la sua volontà fosse quella di andar via dal Napoli, dal momento che considerava esaurita la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Insomma, si ha la netta sensazione che da parte dei partenopei ci sia stata la massima apertura possibile per trovare una soluzione meno drastica al caso Osimhen, ma che la posizione del nigeriano abbia reso praticamente ogni dialogo impossibile con il Napoli.