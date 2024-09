Napoli, allarme in difesa: “Ecco perché farà ancora errori”

In casa Napoli, da ormai più di un anno, persiste il problema dei troppi gol incassati. In tal senso, la cura Conte non ha ancora dato i risultati auspicati ed arrivano in tal senso delle parole molto allarmanti in prospettiva futura. Troppi, in tal senso, gli errori difensivi e non sono destinati a finire presto.

Tra gli azzurri resistono, ormai da più di un anno diversi problemi, a partire da una manovra che stenta a decollare fino ad arrivare ad un attacco che traduce in gol poche occasioni rispetto alle tante che crea. Tra tutti, però, il principale problema da risolvere, anche in termini di tempo, è quello relativo alla fase difensiva.

Questa squadra, infatti, concede poco, ma spesso si tratta di ripartenze troppo facili e che si traducono in gol incassati. Conte ha cambiato modulo passando ad una più accorta difesa a 3 sacrificando un centrocampista rispetto al 4-3-3 di base. In tal senso, i risultati non sembrano essere cambiati più di tanto. Anzi.

Campanello d’allarme in difesa per gli azzurri: le ultime

Nelle tre uscite di campionato fino a questo momento, la squadra ha incassato quattro gol, ma va da sé che pesa tantissimo il pesante KO in casa contro il Verona. Le cose sono andate decisamente meglio contro il Bologna e con il Parma, al netto di 10 minuti di apnea praticamente contro la squadra di Pecchia.

Stando all’analisi realizzata dall’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ai microfoni di Radio – Terzo Tempo, gli azzurri di Antonio Conte devono mettere in conto qualche errore anche nelle prossime uscite, a differenza di quello che in molti potevano immaginare. Andiamo a vedere da dove nasce tale previsione.

Napoli, parole allarmanti: “Farà ancora degli errori dietro”

Dal suo punto di vista, infatti, queste sofferenze iniziali si spiegano con il passaggio ad una linea difensiva a tre. Già con Alessandro Buongiorno titolare le cose sono nettamente migliorate, ma gradualmente andranno sempre meglio fino a diventare, finalmente, la macchina perfetta che vuole Conte.

In ogni caso, i motivi per essere ottimisti ci sono tutti, bisogna solo concedere a questa squadra il tempo per registrare dei meccanismi difensivi in un sistema totalmente nuova per questa squadra che per anni si è abituata a comportarsi con un 4-3-3. Questo vestito, secondo Santacroce, avrà bisogno di tempo per essere perfetto addosso a questa squadra.