Napoli, colpo dagli svincolati: la soluzione per Conte

Un nuovo colpo possibile dal mercato degli svincolati per Antonio Conte. Il Napoli ci ha pensato a lungo, ecco la soluzione a tutti i problemi

Una nuova opzione per l’imminente presente: ecco la nuova soluzione per Conte. Tutto cambia rapidamente in ottica futura con la nuova strategia di calciomercato per arrivare fino in fondo. Il Napoli è sempre molto attivo per arrivare anche a nuovi innesti di qualità in ottica futura.

La dirigenza partenopea si è data da fare negli ultimi giorni di calciomercato con innesti di spessore. Da Lukaku a Neres completando l’opera con gli arrivi di McTominay e Gilmour. Sono state ore frenetiche in casa Napoli con Conte che è stato accontentato ancora: è mancata la ciliegina sulla torta per il ruolo di laterale destro, ma ecco la soluzione per l’allenatore azzurro.

Napoli, gli svincolati per Conte: ecco la verità

De Laurentiis cercherà di piazzare ancora colpi in vista dei prossimi mesi: un nuovo intreccio suggestivo in ottica futura, spunta la verità per l’operazione. Conte già ha in mente un piano, ecco quale sarà.

Il Napoli ci ha pensato a lungo per riuscire così a completare il quadro per la stagione già in corso. La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere nuovi colpi anche a gennaio: spunta tutta la verità. Una nuova visione per arrivare così alla chiusura dei prossimi affari decisivi.

Nessun problema in casa Napoli per quanto riguarda nuovi colpi da prelevare dagli svincolati. Ecco l’analisi del giornalista Paolo Del Genio che ha rivelato il suo punto di vista a Telecapri: “Il Napoli è incompleto in alcuni ruoli, ma non è una situazione d’emergenza come a Verona”. Poi ha aggiunto: “Conte saprà arrivare fino a gennaio senza ansia“.

La dirigenza partenopea ci aveva pensato per una nuova soluzione nei primi giorni di settembre, ma per ora non arriverà nessun rinforzo per Antonio Conte. Paolo Del Genio ha così rivelato quello che potrebbe accadere a gennaio con il nuovo colpo a sorpresa per sognare in grande.

Tutto si muove in ottica partenopea con una rivoluzione eseguita da parte di Conte. L’allenatore del Napoli ha saputo toccare le corde giuste per il futuro pensando allo spogliatoio azzurro. Ormai la rosa è delineata e si andrà avanti così fino alla fine: nessun colpo dagli svincolati arriverà in casa Napoli.