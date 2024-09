Napoli, c’è un problema per Buongiorno: Conte lo deve capire

Alessandro Buongiorno è pronto a conquistare ancora tutti, ma è spuntato un problema pochi minuti fa: l’analisi dettagliata

Il difensore del Napoli continua ad essere protagonista in maglia azzurra scendendo in campo nella ripresa anche in Nazionale contro la Francia. Con Conte l’ex Torino sta crescendo davvero tanto in un ruolo inedito: ecco l’analisi dettagliata sul suo futuro, può cambiare tutto.

Ha conquistato subito Napoli e i napoletani grazie alla sua leadership fuori dal comune. Alessandro Buongiorno potrebbe diventare il capitano futuro della squadra azzurra come annunciato da Antonio Conte. Una voglia immensa di riportare il Napoli in alto con il presidente De Laurentiis che ha piazzato subito il colpo dal Torino. Saranno settimane decisive per lo stesso Antonio Conte che dovrà pensare anche a qualche cambiamento importante in vista delle prossime sfide di Serie A.

Napoli, Buongiorno ancora protagonista: ecco la grana

Un’analisi dettagliata per conoscere nello specifico ogni sua caratteristica. Conte dovrà capire la sua giusta posizione, ecco tutta la verità dal punto di vista tattico per analizzare ogni singolo aspetto.

Tutto cambia in fretta in ottima futura: ecco la rivoluzione possibile per quanto riguarda la posizione di Alessandro Buongiorno. Subito è spuntata fuori la verità, il retroscena suggestivo in ottica futura. L’esplosione ormai è avvenuta, ma ora dovrà consacrarsi nel calcio internazionale conquistando la titolarità in Nazionale. Saranno momenti decisivi per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: spunta la verità.

Il giornalista di Tele A, Paolo Del Genio, ha voluto ancora evidenziare un aspetto tattico per trasmettere un consiglio ad Antonio Conte. Ha iniziato come terzo difensore centrale al fianco di Rrhamani, ma in Nazionale continua a fare bene come centrale in una difesa a tre proprio come ha dimostrato ai tempi di Torino. Ora serve una nuova svolta per riportarlo nella sua posizione originaria, ma attenzione anche ai cambi di sistema di gioco.

Una scelta decisiva per puntare in alto con Conte che potrebbe rivoluzionare anche la difesa passando da 3 a 4 per rimettere Di Lorenzo nella sua posizione originaria di terzino destro.

Buongiorno si è saputo destreggiare anche nella posizione di braccetto sinistro, ma la posizione che preferisce di più è quella di centrale difensivo proprio come ha dimostrato a Torino. Una nuova svolta decisiva per sognare in grande con il Napoli che vuole rientrare subito per la corsa Champions.