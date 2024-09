“Più forte di Maradona”, la rivolta dei tifosi del Napoli

La diatriba su Diego Armando Maradona va avanti ormai da decenni: ecco l’ultima polemica social dei tifosi del Napoli

Una nuova rivolta da parte dei tifosi azzurri dopo le dichiarazioni pronunciate dall’ex calciatore di Serie A. “Più forte di Maradona, l’ha surclassato“, subito è partita la polemica social con i sostenitori del Napoli che si sono fatti subito sentire.

Nel corso della storia spesso si è ripetuta la solita diatriba: “Chi è più stato il più forte calciatore di sempre, Maradona o Pelè?”. In tanti si sono divisi, ma pochi minuti fa è partita una nuova rivolta dei tifosi del Napoli. Una nuova polemica per mettere in risalto le differenza tra presente e passato: ecco tutta la verità, scopriamo i dettagli. Un confronto che ha acceso subito gli animi dei sostenitori partenopei che continuano a difendere Diego Armando Maradona, che ha difeso Napoli e il Napoli in ogni parte del mondo anche a distanza di anni.

Napoli, polemica dei tifosi del Napoli: “Maradona surclassato”

La verità spesso fa male per sottolineare la qualità del giocatore più forte di sempre della storia del calcio. La critica nei confronti di Maradona ha fatto infuriare i tifosi partenopei.

Una nuova rivolta da parte dei tifosi del Napoli che si sono fatti sentire commentando velocemente sotto al filmato: una critica feroce per l’ex calciatore di Serie A che ha evidenziato i due aspetti. Scopriamo perché i sostenitori partenopei si sono infuriati con lui: ecco quello che non è piaciuto minimamente.

L’ex portiere Emiliano Viviano ha rivelato ai microfoni di Tv Play esaltando la figura di Diego Armando Maradona: “Quando è venuto a mancare, ho pianto. Era Dio sotto ogni punto di vista”. Poi ha aggiunto: “Calcisticamente parlando, non c’è paragone: Messi è il migliore”.

Sono ormai altri tempi per fare un confronto decisivo: Messi è riuscito a trionfare in ogni singola competizione giocando in un Barcellona stratosferico, mentre Maradona si è distinto anche per carisma e voglia di emergere in un calcio diverso rispetto a quello della Pulce. I tifosi del Napoli hanno voluto subito commentare questo confronto tra i due calciatori più forti di sempre: per epoche differenti hanno scritto la storia a loro modo. Spesso è difficile fare una classifica dettagliata, ma i sostenitori azzurri hanno difeso ancora una volta Maradona.