Napoli, Conte è preoccupato: il preparatore lancia l’allarme

Il Napoli vuole puntare in alto in vista della nuova stagione appena iniziata. C’è un aspetto da non sottovalutare, Conte è stato avvisato

Saranno giorni decisivi per lavorare senza sosta in vista di Cagliari. Il Napoli riprenderà gli allenamenti direttamente martedì cercando di recuperare subito i nazionali sparsi per il mondo. Anguissa tornerà non prima di giovedì dopo gli impegni con il Camerun: ora Conte non dovrà sottovalutare un aspetto importante, il preparatore ha svelato tutte le difficoltà per la squadra azzurra.



Con una partita a settimana il Napoli è pronto a preparare ogni sfida nel minimo dettaglio. Il Napoli continua a pensare in grande per seguire Antonio Conte in ogni suo movimento. L’allenatore azzurro dovrà fare molta attenzione: il preparatore ha voluto sottolineare un aspetto generale in vista dei prossimi messi. Ecco svelata la verità sul Napoli: cosa succede ora?

Napoli, Conte deve considerare un aspetto in particolare

Una nuova strategia decisiva per trovare subito la giusta quadratura in vista dei prossimi impegni di settembre. Sono arrivate due vittorie nelle prime tre partite di Serie A: l’avventura di Conte sulla panchina del Napoli è iniziata in crescendo, ma contro il Parma ha sofferto davvero tanto. Ecco svelato l’ennesimo problema da risolvere in vista delle prossime gare di campionato.

Una voglia immensa di tornare a competere con le big d’Italia e d’Europa, ma il percorso con Conte è appena iniziato. C’è sicuramente tanto da fare ancora, ma le previsioni sembrano più roseo del previsto dopo l’addio di Osimhen. L’allenatore azzurro è stato accontentato con l’arrivo di Romelu Lukaku: BigRom è pronto a regalare gioie ai tifosi azzurri, ma ecco l’aspetto decisivo a cui dovrà pensare nei prossimi giorni.

Il preparatore sportivo Eugenio Albarella ha rivelato ai microfoni di Radio Marte tutte le difficoltà per giocare una volta a settimana. In tanti hanno esultato dopo il decimo posto, ma l’esperto prof ha svelato che non sarà così facile come la gente pensa.

Tutto dipende dal fatto che i giocatori del Napoli sono ormai abituati da tempo a giocare una volta a settimana: “La gestione psicologica può essere decisiva”. Conte dovrà essere molto bravo ad incidere sull’aspetto mentale per tenere alta sempre la concentrazione durante la settimana tipo. Un momento decisivo per pensare a nuove soluzioni durante gli allenamenti settimanali.