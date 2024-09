Napoli, Anguissa subito in Arabia: la decisione di Conte

Anguissa è pronto a cambiare aria: può perdere subito il posto, ma ecco la decisione di Antonio Conte. L’intreccio negli ultimi giorni

Il Napoli ha acquistato due centrocampisti di caratura internazionale negli ultimi giorni di calciomercato, come Gilmour e McTominay. Un intreccio decisivo di calciomercato per incrementare così il tasso tecnico del centrocampo azzurro: ora Anguissa rischia seriamente il posto, può partire in panchina contro il Cagliari. Ecco svelata la suggestione Arabia Saudita per lui, la decisione di Conte.

Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore anche sotto la gestione Conte, ma è subentrata così anche la nuova destinazione a sorpresa con la possibilità di volare in Arabia Saudita. La sua volontà era quella di lasciare il Napoli, ma subito è arrivata la decisione di Conte. Scopriamo tutti i dettagli di quello che è successo a Castel Volturno nelle ultime ore di calciomercato: la scelta decisiva.

Napoli, Anguissa cambia idea: Conte ha già deciso sul suo futuro

Una rivoluzione totale a centrocampo per il Napoli con innesti di qualità assoluta. A disposizione di Antonio Conte è tornato anche Folorunsho: il centrocampista italiano vuole riconquistare subito anche la Nazionale dopo la convocazione del ct Spalletti per Euro2020. Ecco la decisione su Anguissa, Conte ha deciso tutto lui.

L’allenatore del Napoli sta sperimentando nuove idee a centrocampo con l’inserimento anche dei nuovi arrivati. Un momento decisivo per trovare la giusta quadratura del cerchio: una rivoluzione totale per pensare così a collezionare nuove vittorie da urlo in vista dei prossimi mesi.

Negli ultimi giorni di calciomercato lo stesso centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, ha pensato anche di andare via con la destinazione in Arabia Saudita come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Conte ha messo il veto sulla sua cessione blindandolo subito. Nelle prime sfide di campionato ha sofferto molto nella zona centrale del campo, mentre ha regalato una grande gioia nel finale di partita contro il Parma con il suo gol decisivo.

Anguissa è stato uno dei principali artefici dello Scudetto targato Luciano Spalletti, ma ha avuto un calo nella passata stagione come del resto tutta la squadra azzurra. Un momento decisivo per ritrovare la forma dei tempi migliori con la sua volontà di continuare a vincere in Serie A con la maglia del Napoli.