Napoli, l’ex compagno critica Conte: “Un rischio grossissimo”

Conte è concentrato sulle prossime sfide del Napoli, ma il suo ex compagno ha spaventato lo stesso allenatore azzurro: c’è un grosso rischio

L’allenatore del Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per sperimentare anche nuove idee tattiche. Dalla difesa a tre per il possibile passaggio al 4-3-3 o 4-2-3-1: Conte vuole subito riportare in alto con le sue strategie. Ecco la critica arrivata da un suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus: una grossa preoccupazione per lui.

Tutto cambia in fretta in casa Napoli con il lavoro certosino dello stesso Antonio Conte. Ha conquistato tutti in poco tempo per incidere all’interno dello spogliatoio azzurro per rivoluzionare la mentalità dei calciatori a propria disposizione. Un cambiamento globale in vista del futuro, ma pochi minuti fa l’ex compagno alla Juventus l’ha criticato apertamente esprimendo il suo dissenso per la sua decisione. Un’opinione davvero forte quella riportato sulle pagine de Il Foglio con una lunga intervista in cui ha specificato tutti i punti nel dettaglio.

Napoli, spavento Conte: l’ex compagno non è convinto

Una voglia immensa di continuare a puntare in alto con l’allenatore leccese assoluto protagonista. Il Napoli si aggrapperà alla sua esperienza in campo e fuori: ora dovrà registrare alcuni dettagli per dominare il gioco. Subito è arrivata la critica dell’ex compagno di squadra che ha espresso il suo punto di vista provocatorio.

Lo stesso Fabrizio Ravanelli, compagno di squadra di Conte ai tempi della Juventus, ha criticato apertamente la scelta di volare al Napoli come svelato nell’intervista al Foglio. Attualmente la ‘Penna Bianca” è il consulente principale del presidente del Marsiglia, che ha scelto di puntare tutto su Roberto De Zerbi in panchina.

Successivamente ha rivelato che lo stesso Conte non può vivere senza calcio: “Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo”. Infine, ha concluso: “Faccio fatica a pensarlo, ma glielo auguro, uno come lui potrebbe pure farcela”.

Una nuova sfida per l’allenatore del Napoli che vuole sognare in grande: ecco l’intreccio decisivo già a partire da due trasferte ostiche come Cagliari e Juventus. Conte cercherà di portare subito nella miglior condizione possibile Romelu Lukaku e David Neres che si sono allenati a Castel Volturno durante la sosta. L’allenatore leccese ha accettato questa sfida con tanta voglia di rivalsa dopo l’esperienza in Premier League.