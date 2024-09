Napoli, Lukaku ha preso casa: coinvolto Kvara, c’è apprensione

Romelu Lukaku si sta ambientando sempre di più nella città di Napoli. Ha chiesto consigli a Mertens, ma ecco la paura più grande per il belga

L’attaccante del Napoli continua a trascorrere intere giornate a Castel Volturno per ritrovare la forma migliore. Il belga è voglioso di segnare tanti gol in maglia azzurra: ecco l’ultim’idea per dove andrà ad abitare, la sua scelta è arrivata pochi minuti e desta tanta preoccupazione.

Una voglia immensa di condividere una nuova esperienza con Antonio Conte. L’allenatore del Napoli lo conosce molto bene e sa come toccare le giuste corde all’attaccante belga. Ora Lukaku ha trovato anche casa per trovare la giusta sistemazione dopo aver trascorso gli ultimi giorni al Grand Hotel Parker’s. La sua scelta preoccupa un po’ i tifosi napoletani per un motivo ben preciso: scopriamo cosa potrebbe succedere da qui a breve.

Napoli, la scelta di Lukaku: ecco dove andrà a vivere

L’attaccante belga vuole riportare in alto il Napoli segnando gol a grappoli. Ecco la sua decisione definitiva in ottica futura: c’è la svolta a sorpresa. Scopriamo ogni singolo dettaglio per conoscere la sua scelta: dovrà stare attento ad una dinamica in particolare.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Lukaku andrà ad abitare nella stessa zona di Kvaratskhelia. L’attaccante belga è voglioso di conoscere la città in ogni suo angolo: è molto amico di Dries Mertens con l’ex azzurro che gli ha dato tanti consigli nelle ore trascorse di fronte al mare. C’è un aspetto che preoccupa davvero tanto: la zona di Pozzuoli è sempre al centro di fenomeni del bradidismo.

Il belga ha optato per una super villa nei pressi di Cuma per svegliarsi con il mare di fronte: in pochi minuti può raggiungere anche il centro sportivo di Castel Volturno.

Sono stati giorni intensi per l’attaccante belga che ha deciso di allenarsi anche nei giorni liberi per ritrovare una forma fisica smagliante. Spesso nella zona in cui andrà ad abitare ci sono frequenti scosse di terremoto: un motivo in più per non essere tranquilli, ma la sua scelta è ricaduta su Cuma. Una scelta completamente differente rispetto a quella di Dries Mertens, che ha sempre deciso di abitare al centro di Napoli. Una decisione logistica per riuscire ad arrivare in largo anticipo al centro sportivo di Castel Volturno.