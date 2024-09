Napoli, amichevole decisa da Conte: c’è un dato preoccupante

Il Napoli scenderà in campo anche nella mattinata di sabato: ecco l’amichevole last-minute decisa da Conte, c’è un aspetto che lo preoccupa

Un momento decisivo per continuare a collezionare nuove vittorie convincenti in Serie A. Conte sarà l’arma in più della squadra azzurra: il presidente De Laurentiis lo ha accontentato sul fronte calciomercato con l’arrivo di Lukaku negli ultimi giorni di mercato. C’è un aspetto che preoccupa tanto l’allenatore azzurro: svelato il motivo.

Una decisione immediata da parte dello stesso Conte. L’allenatore del Napoli è raggiante dopo le due vittorie consecutive collezionate in Serie A contro Bologna e Parma, ma c’è un aspetto che lo turba parecchio negli ultimi giorni. A Castel Volturno hanno lavorato tanto in questi giorni anche durante la sosta Nazionale. Romelu Lukaku è apparso in forma smagliante per strappare un posto da titolare: ecco l’ultim’ora presa da Conte.

Napoli, tanta preoccupazione per Conte: svelata la verità

La squadra azzurra ha programmato una settimana di allenamenti intensa in vista delle prossime sfide di Serie A. Lukaku e Neres hanno voluto effettuare anche doppie sedute per farsi trovare pronti: Conte ha fissato un obiettivo nella sua testa.

Servono così forze fresche in vista dei prossimi incontri di campionato. Anguissa tornerà dalla Nazionale tra mercoledì e giovedì: difficilmente partirà titolare contro il Cagliari. Conte ha già in mente una rivoluzione a centrocampo con un cambio di sistema: ecco l’aspetto che lo preoccupa maggiormente, l’amichevole è stata già decisa nella mattinata di sabato 7 settembre.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Conte ha optato subito per l’allenamento congiunto con la Primavera azzurra che inizierà il campionato sabato prossimo contro il Frosinone. Un modo per dare minutaggio a giocatori poco utilizzati finora come Zerbin e Ngonge, che ha collezionato finora soltanto 28 minuti contro la sua ex squadra, il Verona.

Inoltre, Conte potrà capire le condizioni fisiche di Folorunsho che ha risolto tutti i problemi con lo stesso allenatore del Napoli.Una voglia immensa di portare tutti nella giusta direzione dopo due mesi intensi e ricchi di colpi di scena. Con l’addio di Osimhen è tornata la tranquillità anche a Castel Volturno per portar lavorare in pace senza più ostacoli.

L’unico fuori rosa al momento resta Mario Rui che ha rifiutato tutte le possibili destinazioni litigando anche con il suo noto procuratore Mario Giuffredi.