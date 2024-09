Napoli, allarme Conte dopo la Nazionale: arriva la rivoluzione

Dopo la disfatta di Verona il Napoli si è ripresa conquistando sei punti. Ora scatta l’allarme dopo la Nazionale, ecco la decisione di Conte

L’allenatore del Napoli continua a lavorare senza sosta per preparare al meglio le prossime sfide di campionato. Un momento decisivo per scegliere anche l’undici da mandare in campo: ecco la svolta decisiva in ottica futura, scatta l’allarme per Conte dopo la sosta Nazionale.

Il Napoli avrà subito due trasferte ostiche da affrontare nei prossimi giorni: Cagliari e Juventus. Dopo le due vittorie contro Parma e Bologna, subito è scattato l’allarme in casa Napoli dopo la sosta Nazionale. Ecco la svolta decisiva per Conte che dovrà prendere subito la miglior scelta possibile. Una mossa strategica per un motivo ben preciso evidenziato pochi minuti fa.

Napoli, rischio dopo la Nazionale: la decisione di Conte

Una nuova voglia immensa per continuare a collezionare vittorie decisive in campionato. Ora serve il miglior undici da mandare in campo in vista della trasferta di Cagliari: ecco la novità dopo la sosta Nazionale.

Conte sta pensando anche ad un nuovo cambio di sistema di gioco, ma per ora andrà avanti con il solito 3-4-2-1 con i due trequartisti alle spalle dell’unica punta. Subito è scattato l’allarme: arriverà in ritardo in vista della trasferta di Cagliari, conosciamo maggiori dettagli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Anguissa sarà impegnato con il Camerun per le qualificazione alla Coppa D’Africa 2025: il centrocampista azzurro tornerà soltanto a Napoli nella giornata di giovedì. E così Conte potrebbe pensare subito alla prima vera rivoluzione a centrocampo con l’inserimento di McTominay: Gilmour partirà dalla panchina con i due scozzesi che hanno segnato entrambi in Nazionale.

Ora a centrocampo c’è stato anche il reintegro di Folorunsho che è tornato protagonista già in allenamento. Una nuova mossa per rinforzare sempre di più la rosa azzurra a disposizione di Conte. Il chiarimento subito c’è stato per puntare così sull’ex Verona che ha avuto qualche screzio durante i ritiri con lo stesso allenatore del Napoli.

Tutto può cambiare in fretta in ottica futura: si pensa anche ad un cambio di sistema di gioco, spunta il retroscena da Castel Volturno con numerosi rumors per una nuova rivoluzione di Conte. Ormai ci siamo per il cambio a centrocampo: ora Anguissa potrebbe partire dalla panchina dopo tante sfide giocate da titolare.