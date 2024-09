Napoli, Raspadori contro Conte: è successo nel postpartita

Giacomo Raspadori è tornato a gioire segnando in Nazionale. L’attaccante del Napoli ha lanciato un messaggio diretto anche a Conte

Negli ultimi giorni di calciomercato è stato anche accostato all’Atalanta, ma alla fine l’attaccante emiliano è rimasto con voglia al Napoli. Ecco lo spunto decisivo in ottica futura per continuare ad essere protagonista in maglia azzurra sotto la gestione di Antonio Conte.

Schierato titolare da Conte nelle ultime due sfide di campionato, ora Raspadori si è tolto una gioia personale in Nazionale. Spalletti l’ha schierato dal primo minuto contro la Francia: ha chiuso i conti nella ripresa per il definitivo 1-3. Una nuova voglia di emergere dopo le delusioni della passata stagione: ecco la verità per il futuro al Napoli.

Napoli, messaggio a Conte: ecco la verità di Raspadori

Un intreccio decisivo per continuare ad essere protagonista con la squadra azzurra. Nel postpartita si è lasciato andare a dichiarazioni importanti per fare subito chiarezza: ecco quello che è successo per lasciare ancora il segno.

Jack Raspadori è tornato a gioire dopo tanti mesi. Nelle ultime due sfide con il Napoli è stato impreciso sottoporta sbagliando anche occasioni facili: ecco quello che è successo nel postpartita con la verità a galla.

Lo stesso attaccante del Napoli ha voluto lanciare un messaggio decisivo anche ad Antonio Conte per quanto riguarda la sua posizione in campo. Raspadori non ha usato giri di parole per dimostrare tutto quello che pensa: “Mi piace legare il gioco tra centrocampo ed attacco, posso esprimersi al meglio”. Un chiaro indizio anche per l’allenatore del Napoli che dovrà impiegarlo in questo modo.

Nel 3-5-2 ideato dal ct Spalletti in Nazionale Raspadori ha lavorato alle spalle di Retegui prima punta: i risultati sono stati notevoli. Una voglia immensa per continuare ad essere protagonista in maglia azzurra: in questo modo sarà il vice Kvara per lavorare tra le linee. In passato è stato utilizzato anche come esterno offensivo con l’obiettivo di venire dentro al campo per far male alle difese avversarie.

In tutti questi anni ha sofferto la collocazione tattica con numerose idee degli ultimi allenatori avuti al Napoli. Ora ha fatto intendere la sua posizione preferita per togliersi ancora tante soddisfazioni a livello personale. Raspadori è voglioso di arrivare in alto con il Napoli con il sogno chiamato Mondiale consacrandosi a livello internazionale dopo tanti anni di crescita esponenziale.