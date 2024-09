Napoli, Conte stravolge il modulo: la confessione dopo l’incontro

In casa Napoli Antonio Conte, dopo che ha puntato per tre partite sul 3-4-2-1, è pronto a stravolgere il modulo di questa squadra. Arriva in tal senso la confessione dopo l’incontro che c’è stato ed in tal senso aumenta la curiosità e l’interesse nei confronti di questa squadra. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri, dopo un inizio da incubo in casa dell’Hellas Verona con un 3-0 pesantissimo portato a casa, hanno dato segnali di forte ripresa prima nella gara contro il Bologna che in quella con il Parma, nonostante le tante difficoltà che sono state riscontrate. In tal senso, il perno è stato fino a questo momento il 3-4-2-1.

Il modulo, però, al netto di tutto, ha evidenziato qualche criticità, soprattutto perché il centrocampo composto da Anguissa e da Stanislav Lobotka fatica a regger botta quando la squadra si alza in pressing e non è seguita dalla difesa. Per questo dopo l’incontro arriva la confessione relativa alla volontà di Antonio Conte di cambiare il modulo.

Napoli, Conte si prepara a cambiare modulo: le ultime

Si è parlato prevalentemente di 3-5-2, ma in questo caso resterebbe centrale il problema relativo all’attacco, dal momento che questo Napoli ha tanti esterni di qualità in rosa che non possono passare la stagione in panchina. In tal senso, emerge una nuova soluzione che sta passando per la testa di Conte.

A raccontarlo è Emanuele Calaiò, ex centravanti proprio del Napoli che ieri ha incontrato proprio Antonio Conte in quel di Castel Volturno. Da questo incontro l’ex attaccante ha portato a caso una sensazione. Vale a dire che il tecnico, a quanto pare, potrebbe presto virare sul 4-3-3, più congeniale per le caratteristiche di questa squadra.

Addio al 3-4-2-1: ecco la confessione sul nuovo modulo

Con questa soluzione il reparto avanzato resterebbe inalterato, mentre verrebbe sacrificato di fatto Mazzocchi per far spazio ad uno tra McTominay e Gilmour, con Giovanni Di Lorenzo che tornerebbe ad agire da terzino sulla destra.

Al momento, però, non si tratta di una certezza ma di una sensazione che Emanuele Calaiò si è portato a casa dopo questo incontro con il tecnico del Napoli. Si attendono sviluppi ed in tal senso è iniziato il conto alla rovescia che porterà al ritorno della Serie A ed alla gara contro il Cagliari.