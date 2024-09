Napoli, colpo a gennaio dalla Fiorentina: ecco il difensore

Il Napoli in maniera inattesa è pronto a piazzare un colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Fiorentina. Si mette nel mirino il difensore viola, dal momento che si tratta di una priorità indicata da mister Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Gli azzurri hanno messo in scena un calciomercato davvero di altissimo profilo. Hanno accontentato, infatti, praticamente tutte le esigenze che aveva indicato Antonio Conte, che infatti ha elogiato quanto fatto dal club. Come è noto, però, a gennaio bisognerà completare l’opera, come si suol dire.

Il mercato invernale, infatti, è noto anche come sessione di riparazione e l’obiettivo di tutti i club sarà per l’appunto quello di rimediare ad errori o a situazioni rimaste irrisolte. In tal senso, il Napoli si prepara a piazzare un altro affondo per il colpo che arriva direttamente dalla Fiorentina per il difensore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri lavorano al colpo dalla Fiorentina a gennaio

Anche per la Fiorentina, così come i partenopei, hanno cambiato tanto, dando il La al nuovo progetto tattico e tecnico che ha in mente Raffaele Palladino. In tal senso, dopo le tante voci che hanno riguardato questi due club, da Amrabat fino ad arrivare a Folorunsho, arriva un colpo di scena ora.

Come raccontato dall’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto ai microfoni di Napolimagazine live su Radio Punto Zero, infatti, la priorità del Napoli per gennaio, oltre a quella relativa all’esterno destro, è quella di un difensore centrale. Ed attenzione, però, dal momento che si potrebbero posare gli occhi proprio in casa Fiorentina.

Napoli, occhi sul centrale della Fiorentina: le ultime a riguardo

Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli questa estate ha già bussato in maniera importante alla porta della Fiorentina per il difensore mancino Luca Ranieri. Pradè, infatti, ha parlato di una offerta di un top club mondiale per lui e si tratterebbe, a quanto pare, proprio dei partenopei.

Nel momento in cui dovesse essere ceduto, finalmente, Victor Osimhen, allora il Napoli avrebbe le risorse economiche per sferrare un nuovo assalto a Ranieri della Fiorentina, che andrebbe a completare il pacchetto arretrato, visto che manca un centrale affidabile da mettere alle spalle di Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo. Non bastano, in tal senso, Rafa Marin e Juan Jesus. Si attendono sviluppi.