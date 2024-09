Napoli, Kvaratskhelia KO: Conte ha deciso, scelto l’attacco

In casa Napoli preoccupano le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia ed in tal senso arrivano importanti aggiornamenti da Castel Volturno. Conte ha sorpreso per tutti per l’attacco che andrà ad affrontare il Cagliari, in una partita che non può essere sbagliata. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’attacco del Napoli, in buona parte, si regge alle sorti ed alla condizione di Khvicha Kvaratskhelia, che ha delle doti totalmente fuori dal comune e che sembra aver fatto anche un ulteriore passo in avanti con Antonio Conte. In tal senso, però, la sosta per le Nazionali ha consegnato il georgiano ai partenopei in condizioni non ideali, per usare un eufemismo.

La botta alla caviglia ricevuta in Nazionale tiene tutti in apprensione. Contro il Cagliari, infatti, gli azzurri non possono sbagliare, dal momento che vincere tre gare di fila è una impresa che non riesce da un anno e mezzo a questa squadra. Adesso arriva la svolta circa la situazione in attacco dei partenopei in vista di questa sfida delicata.

Infortunio per il numero 77: le ultime notizie a riguardo

Il numero 77, come è noto, ha delle doti fuori dal comune nell’uno contro l’uno e questo lo espone anche maggiormente al rischio di subire duri colpi dagli avversari. E’ questo quanto accaduto con la Nazionale in questi ultimi impegni ed ora il Napoli sta provando in tutti i modi a renderlo arruolabile per il Cagliari.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica“, nella sua edizione napoletana, Kvaratskhelia sarà regolarmente in campo nella gara in terra sarda dal momento che ha smaltito l’infortunio ed andrà ad occupare come sempre accade il versante sinistro dell’attacco del Napoli. L’allarme è rientrato.

Napoli, scelto l’attacco in vista di Cagliari

Insieme al georgiano, a fare da riferimento offensivo ci sarà ovviamente l’uomo più atteso, vale a dire Romelu Lukaku, dal quale tutti si aspettano gol, fisicità ed un grande lavoro per la squadra. Il discorso, invece, è diverso per quel che riguarda l’ala destra.

Con David Neres che scalpita, allo stato attuale delle cose sembra essere ancora in vantaggio Matteo Politano, che ha maggiore confidenza con i compagni e che rappresenta al momento una garanzia per Antonio Conte. Adesso la parola, come sempre accade, passa al campo. Si aspetta il verdetto.