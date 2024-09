Napoli, Conte spiazza tutti: fuori due titolari a Cagliari

Il progetto di Antonio Conte al Napoli sta prendendo sempre più piede ed ora c’è da superare l’ostacolo Cagliari, per niente semplice. In tal senso, il tecnico ex Juventus è pronto a sorprendere tutti, lasciando fuori due titolari in questa delicata trasferta. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il Napoli è atteso da una gara da dentro o fuori quasi contro il Cagliari. Come spiegato da Antonio Conte, questa squadra non mette in fila tre vittorie di fila da praticamente un anno e mezzo ed è un qualcosa che va risolto. Impensabile puntare a certi obiettivi senza la giusta continuità.

Un impulso importante per gli obiettivi di questa squadra è stato dato dal calciomercato, che ha portato in dote ad Antonio Conte dei calciatori di altissimo profilo ed estremamente funzionali al progetto tattico in essere. In tal senso i partenopei si preparano in vista della sfida contro i sardi, con il tecnico che è pronto a lasciar fuori due titolari.

Conte è pronto a cambiare il volto della squadra: le ultime

Questa squadra, quando entrerà a pieni giri, si ha la sensazione che Conte avrà nella sua faretra tante frecce, anche per proporre delle soluzioni tecniche e tattiche differenti. In vista della sfida di Cagliari arrivano le ultime indiscrezioni circa la formazione a cui si affiderà il tecnico ex Juventus ed Inter.

A quanto pare, infatti, il Napoli giocherà ancora con il 3-4-2-1. Tra i pali confermato, ovviamente, Alex Meret, che ha dato ottime risposte in questo avvio di stagione, protetto da una linea a tre composta dai soliti: Di Lorenzo a destra, Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. Dal centrocampo in su arrivano, però, delle novità.

Napoli, fuori due titolari contro il Cagliari

Sulle fasce, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, ci saranno ancora una volta Olivera a sinistra e Mazzocchi dall’altra parte, con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo. Partiranno, dunque, dalla panchina Gilmour e soprattutto McTominay, destinato a diventare un titolare di questa squadra.

Stesso discorso anche per David Neres, a cui dovrebbe essere preferito Matteo Politano per completare il reparto avanzato insieme a Romelu Lukaku ed a Kvaratskhelia. Insomma, sarà la squadra di cui Conte maggiormente si fida, avendo lavorato con loro sin dal giorno X della sua avventura al Napoli.