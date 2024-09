Napoli, nuovo ruolo per Buongiorno: la decisione di Conte

In casa Napoli arriva il colpo di scena nel futuro tattico e tecnico di Alessandro Buongiorno. Si parla da tempo di un nuovo ruolo per il centrale del Torino, subito diventato un leader per questa linea difensiva. In tal senso, arriva la decisione da parte di Antonio Conte che sorprende tutti.

Sin dal suo arrivo, il centrale ex Torino ha dimostrato subito una personalità fuori dal comune, prendendo per mano la linea difensiva con un carisma che è raro riscontrare in giocatori così giovani. Non ha minimamente subito il passaggio in una grande squadra e le sue prestazioni sono state subito maiuscole.

Complici anche le enormi difficoltà evidenziate nella passata stagione, è diventato subito un titolare inamovibile ed ironia della sorte l’unica sconfitta fin qui, quella contro il Verona, è maturata proprio quando mancava lui. Adesso si parla di un cambio tattico per lui a cui starebbe pensando Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, il centrale cambia ruolo? Le ultime

Fino a questo momento ha agito sempre da braccetto di sinistra nella difesa a tre pensata da Antonio Conte, con dei risultati sicuramente ottimi. Nonostante questo, si ha la sensazione che si possa innalzare ancora di più il livello delle sue prestazioni con un cambio di ruolo.

Il cambio di posizione in questione lo vedrebbe dirottato al centro della difesa a tre, nel posto attualmente occupato da Amir Rrahmani. In tal senso, però, secondo quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, Conte ha deciso di continuare ad insistere in questo modo, proponendo Alessandro Buongiorno da braccetto di sinistra e non da centrale. Il motivo è presto spiegato.

Conte ha deciso sul nuovo ruolo di Buongiorno: cosa succede

A quanto pare, infatti, il tecnico apprezza molto le doti di anticipo del calciatore. Ma, soprattutto, vuole valorizzare le capacità di Buongiorno di dare del “tu”, come si suol dire, al pallone nel momento in cui c’è da proporsi in avanti nel momento in cui serve, inserendosi anche palla al piede.

Tutte queste doti, insieme ad una sopraffina intelligenza tattica, lo rendono un elemento prezioso che Antonio Conte vuole continuare a sfruttare a sinistra della sua difesa. Resta questo, dunque, il miglior abito per la difesa del Napoli, anche perché Rafa Marin e Juan Jesus non offrono le stesse garanzie di Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani.