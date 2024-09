Napoli, ADL prepara due colpi: spunta il retroscena

Il calciomercato del Napoli non dorme mai. Ecco il doppio colpo suggestivo in ottica futura, spunta il retroscena clamoroso per ADL

Saranno settimane intense in casa azzurra per conoscere anche i profili per il doppio colpo del presidente De Laurentiis. La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per chiudere nuovi affari suggestivi per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco il retroscena suggestivo, spunta tutta la verità.

Idee sempre avvincenti in casa Napoli per pensare ai prossimi colpi di calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha festeggiato i vent’anni di presidenza con tanta commozione: ora spunta la verità sugli affari in vista delle prossime settimane. Non arriverà nessun calciatore svincolato: Conte ha deciso di riportare in squadra Folorunsho come quinto centrocampista alle spalle dei nuovi arrivati McTominay e Gilmour.

C’è da dire anche che ci sono alcuni ruoli ancora scoperti in casa azzurra: ADL lo sa molto bene e a gennaio potrebbe intervenire subito. Ecco tutta la verità per nuove operazioni in vista della seconda parte di stagione.

Napoli, la verità sul doppio colpo di ADL

Saranno idee suggestive per chiudere subito affari decisivi. Ecco il retroscena sul doppio colpo in casa Napoli: scopriamo ogni singolo dettaglio, la chiusura arriverà nelle prossime settimane.

Non finiscono mai le operazioni di calciomercato. Già a settembre il Napoli starebbe pensando su quale reparto intervenire dopo una rivoluzione totale a gennaio: spunta il retroscena a sorpresa per la chiusura di nuovi colpi suggestivi.

Come svelato dall’esperto di calciomercato de Il Giornale, Nicolò Schira, il Napoli è sempre molto attento a rinforzare le corsie esterne. Ai microfoni di A Radio Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, lo stesso giornalista ha rivelato che Ebimbe e Tchatchoua sono sempre nel radar della dirigenza azzurra. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare ancora Conte, a cui ha affidato tutto il progetto tecnico azzurro.

Lo stesso allenatore del Napoli vorrebbe così ritornare il prima possibile in zona Champions League per dimenticare in fretta e furia il decimo posto conquistato nella passata stagione. Ha dovuto lavorare sulla sintonia tra i calciatori per incidere sullo spogliatoio divenuto ormai una polveriera con i tre cambi di allenatore.

Momenti decisivi per prendere così la decisione importante per il futuro della squadra allenata da Antonio Conte: una nuova possibilità a gennaio per sognare anche qualcosa di più.