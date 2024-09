Napoli, allarme Conte a Cagliari: c’è tanta preoccupazione

Il Napoli tornerà in campo dopo la sosta Nazionale. Conte è molto preoccupato per un aspetto da non sottovalutare: spunta il retroscena

Finalmente l’allenatore del Napoli avrà la rosa tutta al completo dopo la sosta Nazionale. Per la prima volta Gilmour e McTominay hanno svolto la settimana tipo a Castel Volturno conoscendo da vicino le idee tattiche di Antonio Conte: spunta la preoccupazione per affrontare il Cagliari, ecco tutta la verità.

Tutto può cambiare in fretta in casa Napoli, ma la squadra azzurra è raggiante per affrontare le due trasferte ostiche contro Cagliari e Juventus. Spunta tutta la preoccupazione dello stesso Antonio Conte: svelato il motivo. Durante la sosta Nazionale il Napoli ha continuato a lavorare duramente per far raggiungere una forma fisica migliore dei nuovi arrivati in casa azzurra. Finalmente l’allenatore azzurro potrebbe continuare su tutta la rosa che è vogliosa di raggiungere grandi traguardi.

Napoli, tutta la verità sul dato allarmante: ecco cosa succederà

Un momento decisivo per trovare così la giusta quadratura del cerchio in vista dei prossimi impegni del Napoli. C’è tensione per affrontare una nuova trasferta dopo la disfatta al debutto al Bentegodi di Verona.

Saranno ore decisive per arrivare carichi alla sfida in terra sarda. Conte ha potuto recuperare anche Lukaku e Neres che scalpitano per una maglia da titolare: spunta tanta preoccupazione nella sua testa, c’è un dato allarmante.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno Conte non si fida dell’ostica trasferta di Cagliari. La terza vittoria consecutiva in casa azzurra manca da febbraio 2023 dopo gli otto successi consecutivi da parte di Di Lorenzo e compagni. C’è tanta preoccupazione dopo i due trionfi in campionato dopo Parma e Bologna.

Una voglia incredibile di collezionare altri tre punti per affrontare nella miglior condizione possibile anche la Juventus. Una sfida nella sfida per Antonio Conte, che è stato per anni la bandiera bianconera sia da calciatore che da allenatore. La trasferta di Cagliari per gli azzurri è sempre stata complicata per numerose divergenze nel corso della storia.

La vittoria potrebbe dare ancora maggiore entusiasmo alla squadra di Conte: serve un’altra vittoria dopo le due casalinghe contro Bologna e Parma. Una voglia immensa di tornare vittoriosi dalla trasferta di Cagliari: spunta il dato allarmante, un tabù subito da superare per il bene della squadra azzurra.