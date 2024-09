Napoli, offese a Conte: spunta il retroscena

Conte non è stato mai un tipo tranquillo in campo sia da calciatore che come allenatore. Tante offese nei suoi confronti, l’intervento

Una rissa scatenata in campo con l’intervento dei suoi compagni di squadra. Spunta il retroscena che non tutti sapevano: ecco tutta la verità per l’allenatore del Napoli su quanto successo nei suoi confronti.

Antonio Conte ha sempre avuto un carattere fumantino da vero guerriero sia in campo che fuori. Ecco il retroscena che non tutti conoscono: offese pesanti nei confronti dell’attuale allenatore del Napoli. Ora è molto concentrato per riportare in alto la squadra azzurra che ha vissuto un anno davvero particolare.

Il presidente De Laurentiis si è affidato all’allenatore leccese per cercare di tornare in Champions League puntando successivamente allo Scudetto. Ecco tutta la verità sul litigio in campo, scopriamo ogni singolo di quegli anni. Un episodio che appartiene al suo passato che fa capire sempre di più la leadership dell’attuale tecnico azzurro.

Napoli, polemiche in campo: ecco la verità

Un episodio davvero particolare per conoscere nel dettaglio tutto quello che è accaduto. Ecco la verità di quel retroscena di diversi anni fa: cos’è successo a Cagliari?

Ora ritornerà a Cagliari per affrontare così la squadra sarda di Davide Nicola dopo le due vittorie consecutive in Serie A contro Bologna e Parma. Conte è alla ricerca del terzo trionfo consecutivo: un dato allarma lo stesso allenatore partenopeo con il Napoli che non riesce a farlo dal 2022.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte ha avuto già diversi problemi a Cagliari. Tanti anni fa l’allenatore del Napoli si trovava in campo sulla spiaggia del Poetto per la sfida tra Italia e Portogallo. Un signore lo offese dalla tribuna chiamandolo anche ‘Parrucchino’. Subito l’ex centrocampista della Juventus cercò di farsi giustizia da solo, ma intervenne subito il suo compagno ai tempi di Lecce Francesco Moriero, pugliese proprio come lui.

Conte riuscì a saltare anche in tribuna con qualche schiaffo volato qua e là. Alla fine Conte e Moriero furono costretti ad abbandonare anche l’arena con l’ex cagliaritano Gianluca Festa che riportò subito la pace. Alla fine tutto finì alla grande con il trionfo dell’Italia sul Portogallo per 7 a 4: sono passati 22 anni, ma la sua voglia di emergere e consacrarsi non è mai cambiata. Napoli si affiderà alla sua voglia di vincere per tornare a trionfare in Serie A.