Polemica da Torino: “Napoli aiutato, calendario strano”

Manca ancora qualche giorno a Juventus-Napoli, ma da Torino lanciano dei dubbi sul calendario e sul possibile aiuto ai partenopei

Il rapporto tra Juventus e Napoli non è stato mai idilliaco e l’avvicinarsi dello scontro diretto porta a lanciare le prime frecciatine da una parte e dall’altra. Ad accedere il match in questo caso sono alcune dichiarazioni in arrivo direttamente da Torino che accusano i partenopei di essere aiutati da un calendario strano. Siamo solamente alla quarta giornata e il campionato è lungo, ma la sensazione che gli azzurri possano competere per lo Scudetto e, quindi, si inizia davvero a temere la squadra di Conte.

L’ultima polemica riguarda il calendario e la possibilità di un aiuto per come è andato il sorteggio. Naturalmente per il momento si tratta solamente di una frecciatina considerando che siamo ad inizio campionato e non c’è nessun sospetto. Ma la sfida si accende fuori e non ci resta che aspettare la prossima settimana se questo porterà a rendere più caldi gli animi in campo oppure no.

Juventus-Napoli: scoppia la polemica, dure accuse

Juventus e Napoli non hanno mai avuto ottimi rapporti e l’arrivo di questa sfida apre alle polemiche. Per il momento le prime sono arrivate direttamente da Torino e portano la firma di Massimo Pavan, direttore di Tuttojuve. Il giornalista lancia una frecciatina ai partenopei e non è da escludere che presto ci possa essere una replica dalla città partenopea. Manca ancora una settimana alla sfida e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Intanto Pavan avanza i suoi dubbi sulla natura del calendario. “Può essere che il computer è andato in tilt – sottolinea il direttore di tuttojuve.com durante la trasmissione di Sportitalia – la Juventus lo scorso anno mai contro una squadra che giocava le coppe, ora il Napoli sì“.

Un chiaro riferimento al fatto che i partenopei giocheranno contro la Juventus a pochi giorni dal primo impegno da parte della squadra di Thiago Motta in Champions League. Le polemiche sono iniziate e continueranno anche in futuro. Ora la speranza è che tutto si possa fermare qui e che le tensioni non possano arrivare in campo. Lì si dovrà dare spettacolo e far divertire i tifosi che saranno presenti allo Stadium e a casa. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e ben presto assisteremo ad un primo big match molto sentito in questa stagione.