Ribaltone Kvara: rinnovo ad una condizione, l’annuncio

Si ritorna a parlare del rinnovo di Kvaratskhelia. In queste ultime settimane la trattativa sembra avere subito un rallentamento. Le ultime

Non c’è pace per il Napoli. Dopo aver risolto per il momento la vicenda Osimhen, in questi giorni è ritornata a far discutere la questione Kvaratskhelia. La permanenza del georgiano è stata una chiara richiesta di Antonio Conte e si sta spingendo per arrivare al rinnovo, ma ora sembrano esserci dei problemi. I partenopei sperano di riuscire a far firmare il giocatore ad alcune condizioni. L’esterno offensivo, però, potrebbe mettere sul piatto cifre diverse anche forte dell’interesse del PSG.

Una vicenda che il Napoli spera di poter risolvere già in queste settimane. La speranza di ADL è che la firma possa arrivare nel minor tempo possibile per spegnere tutte le possibilità dei club interessati. Se ci dovesse essere un ritardo per qualsiasi motivo, le altre big potrebbero inserirsi nella trattativa e a quel punto non è da escludere un esito differente.

Napoli: rinnovo Kvara, l’annuncio spaventa i tifosi

Con la partenza di Osimhen, Kvaratskhelia è diventato uno dei punti di riferimento di questo Napoli e si sta spingendo da tempo per arrivare ad un rinnovo. La promessa fatta al giocatore era quella di sedersi al tavolo a settembre e trovare un accordo. Ora, però, è sorto un problema. Le proposte arrivate nelle scorse settimane dagli altri club avrebbero portato il giocatore ad alzare la proposta ed ora c’è una sorta di frenata in questa trattativa.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, Kvaratskhelia insiste per avere 8 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta per le casse del Napoli ed ora la strada per il rinnovo è in salita. La firma può ancora arrivare, ma alla condizione che il georgiano abbassi le proprie pretese. I partenopei al momento sono fermi a 5 e magari potrebbero arrivare anche a sette con i bonus. Vedremo se Kvicha accetterà oppure no.

In tutto questo, come evidenziato da Pedullà, c’è un grave errore commesso da De Laurentiis. Ovvero essere arrivato a settembre senza l’adeguamento del contratto. Se il tutto si metteva nero su bianco subito dopo lo Scudetto, forse ora si aveva un contratto allungato ad una cifra inferiore. Ma il ritardo c’è stato e ADL è al lavoro per trovare un compromesso. Ma ogni giorno che passa potrebbe portare il giocatore a valutare se continuare oppure fare un passo indietro e chiedere la cessione durante il prossimo calciomercato estivo.