Rompe con il club: Conte lo aspetta, arriva a gennaio

Il Napoli guarda con attenzione a come rinforzare la squadra a gennaio. C’è un giocatore che Conte aspetta dopo la rottura con l’attuale club

Il Napoli vuole provare a caccia dello Scudetto e per farlo durante il calciomercato invernale potrebbero arrivare altri colpi. La rosa attuale, stando almeno alle voci di qualche mese fa, manca ancora di due o tre elementi e Manna cercherà di portarli a gennaio per accontentare il tecnico e naturalmente anche le ambizioni dei tifosi.

In particolare, un giocatore ha rotto con il club e Conte lo attende con ansia per gennaio. Un colpo di calciomercato che porterebbe sicuramente ad alzare il livello della rosa e quindi non possiamo escludere che un tentativo ci sarà. Naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere un cambio di strategia. La volontà da parte del Napoli è comunque quella di fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Napoli: nuovo rinforzo, si chiude a gennaio

Il Napoli guarda con attenzione alla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Sono diversi i giocatori presenti sula lista e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per capire alla fine su quali si deciderà di affondare il colpo. Ma c’è un nome che stuzzica molto il tecnico dei partenopei. Un pensiero c’è stato già in estate, poi la mancata partenza di Osimhen ha frenato tutto. Ma non è da escludere che ora la trattativa possa ritornare nuovamente nel vivo.

Skriniar continua a non rientrare nei piani del PSG e, come riferito da calciomercato.it, il Napoli non lo ha assolutamente tolto dai pensieri. Conte continua ad aspettare un centrale e lo slovacco rappresenta forse il profilo ideale considerando anche l’abitudine a giocare con la difesa a 3. L’ipotesi di un trasferimento in prestito è assolutamente possibile considerato il fatto che per i parigini è assolutamente fuori dal progetto.

Naturalmente la strada è molto lunga e possono cambiare diverse cose, a partire da possibili infortuni. Ma per ora Skriniar è più che un’idea per il Napoli di Antonio Conte. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se il tutto può davvero trasformarsi in qualcosa di reale oppure, come successo in estate, resterà solo una ipotesi. Molto dipenderà dalle richieste dello slovacco ed eventualmente dalla formula che i parigini decideranno di proporre per il trasferimento dell’ex giocatore dell’Inter.