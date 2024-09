Napoli: occasione dal Real, il giocatore è scontento

Il Napoli ha le idee molto chiare su come muoversi durante il calciomercato invernale. Ma attenzione all’occasione che arriva dal Real Madrid

Obiettivi chiari, ma un occhio sempre alle occasioni che possono esserci durante il calciomercato invernale. Le idee in casa Napoli sono ben definite e Manna in queste settimane inizierà a capire come muoversi e quali ruoli andare a coprire. La rosa a disposizione di Conte attualmente ha ancora alcune lacune da colmare senza dimenticare la volontà del tecnico di alzare la qualità in rosa. E magari si potrà decidere di fare un sacrificio in uscita per provare a portare un ulteriore giocatore di qualità.

E in questo caso attenzione al Real Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, un giocatore non è assolutamente contento del minutaggio. Se la situazione non dovesse cambiare, non è da escludere che ci possa essere una richiesta di andare a giocare in prestito e il Napoli a questo punto potrebbe fare un tentativo. Siamo ad oggi solamente nelle ipotesi, ma nelle prossime settimane si avrà un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: il giocatore chiede spazio, addio al Real?

La situazione è in assoluta evoluzione e le cose potrebbero ancora cambiare. Ma se così non fosse, allora si aprirebbero scenari fino a questo momento mai realmente presi in considerazione. Il Napoli sorveglia e attende visto che siamo solamente a settembre. Ma si tratta di una idea che stuzzica (e non poco) la dirigenza partenopea e vedremo se alla fine ci sarà oppure no un tentativo a gennaio.

Dalla Spagna parlano di un Arda Guler poco contento dello spazio avuto con il Real Madrid. Al momento è solo una voce e con l’inizio delle competizioni internazionali la situazione potrebbe cambiare. Ma naturalmente il Napoli segue con attenzione l’evolversi della situazione e pensa come muoversi. Un tentativo non è da escludere se ci dovessero essere delle aperture ad un prestito da parte dei Blancos.

Fino a questo momento il Real Madrid non ha intenzione di privarsi del talento turco considerando anche il fatto che stiamo parlando di un calciatore di livello e di qualità. Ma non è da escludere che alla fine possa essere proprio il turco ad avanzare una richiesta per avere più spazio e a questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire il futuro di Arda Guler. E il Napoli osserva tutto con attenzione.