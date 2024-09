Conte beffato, va subito in un’altra big di A

Il Napoli e Conte potrebbero vedere sfumare un obiettivo. Un’altra big di Serie A, infatti, sembra essere pronta ad affondare il colpo

La strada per gennaio è assolutamente lunga e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Ma le ultime indiscrezioni sembrano parlare di una possibile beffa per i partenopei. Una big di Serie A, infatti, si è inserita con forza sul giocatore e potrebbe sbaragliare la concorrenza già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito da L’Arena, l’interesse della big è assolutamente reale e a questo punto il suo approdo a Napoli non è assolutamente certo. Naturalmente per il calciomercato invernale ci vuole tempo e quindi possono cambiare sia obiettivi che magari la situazione diversa. Di certo i partenopei dovranno impegnarsi per cercare di strappare il calciatore alla concorrenza. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: sfuma un obiettivo? Ci prova un’altra big

Sono in corso le valutazioni del caso da parte del Napoli e delle altre big su come muoversi in questa sessione invernale. Le idee sono molto chiare e a questo punto non ci resta che aspettare per capire se le ultime indiscrezioni saranno confermate oppure alla fine si dovrà cambiare l’obiettivo proprio per l’inserimento dell’altra squadra.

Secondo le notizie che arrivano da Verona, la Juventus si sarebbe inserita con forza su Tchatchoua e avrebbe intenzione di mettere sul piatto 15 milioni di euro per prenderlo da subito e magari lasciarlo in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione. Si tratta di una mossa che potrebbe consentire anche di sbaragliare la concorrenza visto il forte interesse di Napoli e Inter. Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà la questione e se ci sarà questa opportunità oppure no.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che difficilmente il Verona riuscirà a trattenere il giocatore almeno la prossima stagione. La speranza è che si possa confermarlo almeno fino a gennaio magari anche in prestito. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle big. I prossimi mesi in questo senso saranno fondamentali e gli scaligeri aspettano per capire se si può scatenare una vera e propria asta per un giocatore che sta dimostrando di poter ambire a giocare in una big e presto avremo delle novità.