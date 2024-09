Serie A: esonero deciso, Paulo Sousa il sostituto

Un esonero sembra essere ormai vicino e per la sostituzione si pensa a Paulo Sousa. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese a breve

La Serie A è iniziata da poco, ma sono diverse le squadre che stanno iniziando a valutare la possibilità di cambiare il proprio tecnico per dare una scossa importante alla stagione. Ancora niente di certo, sono in corso le riflessioni del caso per capire se alla fine conviene cambiare oppure continuare con l’attuale allenatore. Ma sicuramente il campo sarà il giudice definitivo e presto capiremo cosa succederà su questa panchina.

Secondo quanto riferito da Tancredi Palmieri, il destino di un tecnico di Serie A sembra essere ormai segnato. Difficile che alla fine si possa cambiare idea e per la sostituzione si pensa a Paulo Sousa. L’esonero potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, ma si preferisce comunque attendere i risultati di questo weekend per cercare di capire come muoversi.

Serie A: un tecnico verso l’esonero, ecco Sousa

Cambiare dopo quattro o cinque giornate non sembra rappresentare una soluzione giusta visto che rappresenta una bocciatura delle scelte fatte in estate. Ma il rischio è quello di dover fare i conti con una seconda parte di stagione con diverse sofferenze e quindi si sta ragionando sulla possibilità di dare la scossa subito e magari salvare una annata che rischia di essere molto complicata.

Stando a quanto riferito nel suo editoriale da Tancredi Palmieri, il destino di Fonseca sembra essere ormai segnato. Nonostante dal Milan rassicurano sulla sicurezza della panchina del portoghese, l’esonero è una delle possibilità e potrebbe arrivare addirittura dopo il Venezia. Una vittoria con i lagunari dovrebbe consentire al lusitano di restare almeno fino al derby, ma servirebbe comunque un filotto di risultati importanti per cercare di sentirsi al sicuro. E il nome che in queste ultime ore sta prendendo piede in caso di esonero è quello di Paulo Sousa.

L’ex Fiorentina e Salernitana potrebbe rappresentare il nome giusto per provare a salvare la stagione e provare a portare i rossoneri in Europa. Naturalmente si tratta di una ipotesi visto che al momento Fonseca è ancora sulla panchina del Milan e sono diversi i nomi che si fanno per la sostituzione del portoghese in caso di esonero. Venezia rappresenta un esame importante, ma per molti Liverpool e Inter rappresentano il crocevia definitivo per l’allenatore rossoneri. Vedremo cosa succederà e alla fine quali saranno le scelte definitive.