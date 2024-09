Napoli, due ballottaggi per Conte: le scelte contro il Cagliari

Finalmente il Napoli torna in campo. Trasferta ostica per gli azzurri che scenderanno in campo a Cagliari: due ballottaggi per Conte

Dopo una lunga pausa Nazionale il Napoli sarà ancora protagonista in Serie A affrontando il Cagliari alla Unipol Domus. Gli azzurri vogliono proseguire su questa scia dopo le due vittorie consecutive al Maradona contro Bologna e Parma. Ecco le scelte a sorpresa di Conte: due ballottaggi per lui.

Saranno ore decisive per prendere le migliori decisioni per l’undici iniziale. Conte è raggiante per centrare la terza vittoria consecutiva: un dato allarma lo stesso allenatore del Napoli visto che manca dal 2022. Come svelato da Sky Sport ci sono ancora due ballottaggi in vista della sfida di Cagliari: ora può sorprendere ancora una volta i tifosi azzurri. Conosciamo nel dettaglio ogni scelta per affrontare i sardi nel migliore dei modi: ecco l’undici di partenza.

Napoli, Conte rivoluziona ancora l’undici: la verità

Ci saranno anche diversi ex azzurri, come Gaetano, Luperto e Pavoletti, pronti a sfidare il Napoli. Sky Sport ha rivelato le possibili scelti dell’allenatore azzurro: ecco la verità. La svolta decisiva dopo la sosta Nazionale, ecco chi giocherà dal 1′.

Durante la pausa Nazionale lo stesso allenatore del Napoli avrebbe lavorato su ogni singolo dettaglio. Tante idee tattiche diverse da provare anche a partita in corsa. Tutto può cambiare a partire dalla sfida contro il Cagliari con tutti i calciatori a sua disposizione. Finalmente Conte potrà optare per le migliori scelte possibili voltando definitivamente pagina dopo settimane ricche di colpi di scena.

Conte dovrà mandare il miglior undici possibile dopo tanti allenamenti a Castel Volturno durante la sosta Nazionale. Lukaku scalpita per un posto da titolare, mentre rischia il posto Anguissa arrivato soltanto negli ultimi giorni dopo gli impegni con il Camerun.

Pronto subito così lo scozzese McTominay, autore di due gol con la Scozia, mentre si siederà in panchina inizialmente il suo connazionale Gilmour.

Anche Neres dovrebbe sedersi ancora una volta dal primo minuto con la scelta che ricadrà su Politano titolare: ora Conte dovrà sciogliere tutti i dubbi per scegliere il miglior assetto possibile. Ancora due ballottaggi come svelato da Sky Sport per superare l’ostacolo Cagliari. La trasferta in terra sarda per gli azzurri è sempre stata ricca di insidie: ora c’è bisogno dell’aiuto di tutti per un mese di settembre già decisivo in ottica futura.