Napoli, Cassano si scaglia contro un azzurro: “Un errore grave”

Il Napoli potrà diventare la sorpresa del campionato, ma sono arrivate ancora le critiche furiose di Antonio Cassano in diretta: la verità

Una voglia immensa di tornare protagonisti con Antonio Conte: i calciatori del Napoli vogliono dimenticare in fretta la passata stagione con il decimo posto. Finalmente è tornato l’entusiasmo anche grazie ad una campagna acquisti di livello internazionale: spunta tutta la verità. Cassano si è scagliato contro in diretta: ecco il motivo principale.

Cassano si è distinto in campo e fuori per il suo carattere ribelle ed esuberante in ogni concetto che esprime. Durante la trasmissione di Viva El Futbol, l’ex attaccante di Roma e Real Madrid ha criticato la scelta di un azzurro in particolare: una decisione che l’ha lasciato senza parole per un motivo ben preciso. Il Napoli cercherà di rientrare tra le prime quattro della Serie A per un posto da Champions League: ecco l’attacco decisivo per la sua scelta senza senso a sua detta.

Napoli, la furia di Cassano contro un azzurro: spunta il retroscena

Una nuova voglia di emergere dopo vent’anni di presidenza De Laurentiis. Il numero uno della società partenopea ha puntato tutto su Conte per volare nuovamente in alto. Ora Cassano ha criticato la sua scelta, ecco il motivo principale della sua furia.

In estate ci sono stati tanti colpi di scena nello spogliatoio azzurro, come la cessione di Victor Osimhen ormai fuori dal progetto di Antonio Conte. Una svolta decisiva per arrivare sempre più in alto toccando le corde giuste dimenticando in fretta la passata stagione.

Così l’ex re di Bari Vecchia si è lasciato andare ad una lunga analisi criticando la sua scelta: “Di Lorenzo ha commesso un errore in estate. Voleva andare via e non so il motivo“. Poi ha aggiunto dichiarazioni forti: “Ci ha ripensato, ma secondo me ha fatto un errore restando così a Napoli“.

In tanti hanno voluto cambiare aria dopo la tremenda stagione, ma Conte è sceso in campo bloccando così quattro cessioni dei top player azzurri. Così come Kvara che è sempre il faro dell’attacco del Napoli: è stato blindato dallo stesso allenatore azzurro.

Di Lorenzo è stato confermato ancora capitano dallo stesso allenatore leccese: l’obiettivo è quello di rientrare in zona Champions League per regalare nuovi sogni ai tifosi azzurri. Il presidente De Laurentiis confida nel lavoro di Conte dopo i tre cambi di allenatore avvenuti nella passata stagione. Finalmente è tornato il sorriso nello spogliatoio azzurro, ma serve continuare a lavorare per puntare in alto.