Napoli, De Laurentiis esulta: incassa un’altra plusvalenza

Il calciomercato Napoli non dorme mai con il presidente De Laurentiis che pensa al futuro. Nuova plusvalenza in atto, spunta il retroscena

In estate è arrivata una nuova rivoluzione all’interno dello spogliatoio azzurro. Tanti calciatori azzurri sono andati via, ma ecco la nuova vittoria del presidente De Laurentiis in ottica futura. Il numero uno del club partenopeo può mettere a segno una nuova plusvalenza da urlo: spunta il retroscena da applausi.

Spesso gli investimenti non vanno a buon fine anche con tanto lavoro: il presidente De Laurentiis lo sa bene dopo la passata stagione. Tre cambi di allenatore per cercare di non annegare, ma alla fine il Napoli ha collezionato il decimo posto in Serie A. In estate c’è stata una rivoluzione totale con l’arrivo di Antonio Conte che ha preteso i migliori calciatori funzionali per la sua idea di calcio. Tanti azzurri hanno fatto le valigie per trovare serenità altrove: ecco il nuovo trionfo per ADL.

Napoli, De Laurentiis raggiante: la nuova vittoria

Saranno mesi intensi anche sul fronte calciomercato con tante idee nel cassetto. In estate c’è stata una campagna acquisti da urlo, ma non è finita qui. Ci saranno nuovi colpi a gennaio, ma bisogna fare molto attenzione anche alle cessioni azzurre: cosa succede ora?

Così ha salutato dopo un anno anche il centrale difensivo brasiliano, Natan, che è volato in Spagna al Real Betis. Il giocatore sudamericano sta disputando un ottimo campionato con il club spagnolo: è stato ancora una volta tra i migliori in campo contro il Leganes grazie alla vittoria per due a zero.

Arrivato al Napoli per un milione di prestito oneroso con il diritto di riscatto a 9 milioni, ora il presidente De Laurentiis può mettere a segno un’ottima plusvalenza dopo l’ammortamento del 40% del costo d’acquisto. In caso di riscatto da parte del Real Betis, il Napoli incasserebbe 4-5 milioni di euro. Un lavoro totale per ricavare il massimo anche da ogni cessione. Il calciomercato Napoli può regalare tanti milioni al club partenopeo che vuole puntare in alto.

A gennaio potrebbe così arrivare il laterale tanto richiesto da Antonio Conte: ecco la novità assoluta per il futuro in casa Napoli. Ormai ci siamo per nuove operazioni di mercato: spunta la verità per l’affare Natan che potrebbe far gioire ancora una volta il presidente De Laurentiis.

In passato lo stesso numero uno del club partenopeo ha saputo vendere alla grande i suoi gioielli. Da Cavani a Lavezzi passando per Higuain grazie anche all’inserimento della clausola rescissoria. Il presidente azzurro vuole togliersi ancora tante soddisfazioni per riportare in alto il Napolki.