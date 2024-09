Destino beffardo: “Ha detto no al Napoli”, oggi è fuori rosa

Alle volte prendere la decisione giusta aiuta, cosa che però il calciatore non è stato in grado di fare in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel corso di quest’estate il nome dell’esterno è stato con insistenza accostato al Napoli, soluzione che per il proseguo della sua carriera sarebbe potuta essere l’ideale. Vuoi per una serie di incertezze legate al ruolo che avrebbe avuto in azzurro, vuoi proprio per una volontà personale, il calciatore ha alla fine rifiutato al destinazione fra lo stupore di dirigenze e tifosi.

Una decisione del genere non ha però perso tempo a ritorcersi contro lo stesso, che ha tirato talmente tanto la corda al punto che oggi si ritrova addirittura fuori rosa, scenario impensabile solo fino a qualche settimana fa.

“Ha detto no al Napoli”: il retroscena di calciomercato

Nel corso di questo calciomercato Aurelio De Laurentiis ha lavorato tanto e bene con l’obiettivo di mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra forte e completa per questa stagione. Il presidente del Napoli alla fine ci è riuscito, portando in azzurro giocatori del calibro di Romelu Lukaku, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, fra gli altri.

Non è stato però tutto rose e fiori, visto che l’imprenditore romano ha anche ricevuto tanti “no” come risposta, soprattutto nel mese di luglio dove la sua programmazione sembrava potesse fallire. Su tutti quello del calciatore della rivale, profilo che Antonio Conte riteneva essere non tanto indispensabile ma quanto importante per gli equilibri della sua rosa. Alla fine non se n’è fatto nulla, col ragazzo che oggi paga tutte le conseguenze di una decisione non particolarmente condivisa dal club.

Questa mattina in edicola l’edizione de La Repubblica di Roma ha infatti svelato un interessante retroscena di calciomercato che ha visto per l’appunto coinvolto il Napoli. Stando al quotidiano, la società partenopea ha spinto tanto per portare in azzurro Nicola Zalewski, che alla fine dei conti è rimasto alla Roma dopo aver rifiutato qualsiasi tipo di destinazione, Napoli compresa.

Destino beffardo: cosa è successo dopo il rifiuto al Napoli?

La situazione nella quale si ritrova ora Nicola Zalewski è piuttosto paradossale, soprattutto se consideriamo il fatto che l’esterno polacco nelle prime due giornate di campionato ha fatto il titolare nella Roma.

Dopo aver rifiutato PSV e Napoli, con Conte che lo riteneva essere un elemento utile per la fascia destra partenopea in alternativa a Mazzocchi, il classe 2002 ha detto no anche al Galatasaray dopo un lungo periodo di riflessione, e continui rilanci da parte dei turchi. Questo ha fatto spazientire chiunque, dagli acquirenti alla stessa Roma, che ha preso la decisione di mettere addirittura fuori rosa Zalewski, che potrebbe ora passare un’intera stagione in tribuna.