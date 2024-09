Conte non fa sconti: “Serve sporcarsi le mani”, messaggio chiaro alla squadra

Adesso inizia il bello, adesso inizia davvero la stagione per il nuovo Napoli di Antonio Conte, che ha mandato un messaggio chiaro alla squadra.

Dopo lo scivolone di Verona la formazione partenopea si è subito rialzata vincendo prima contro il Bologna e poi contro il Parma in casa, ma questo pomeriggio alla Unipol Domus Arena ci sarà l’esame Cagliari da superare, con la squadra di Davide Nicola ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Si prospetta essere dunque una sfida piuttosto complicata, motivo per il quale Antonio Conte ha chiamato a raccolta la squadra invitandola a “sporcarsi le mani“, perché ce ne sarà bisogno.

Conte non fa sconti: “Serve sporcarsi le mani”

Il campionato potrebbe iniziare a prendere forma già a partire da questa giornata. Dopo lo scivolone della Juventus contro l’Empoli, il Napoli ha la possibilità di accorciare in classifica l’Inter iniziando a mettere pressione alla formazione di Simone Inzaghi.

I partenopei, però, hanno prima da superare l’esame Cagliari, tutt’altro che scontato considerata l’identità di gioco netta che Davide Nicola è riuscito ad imprimere alla sua squadra. Per il momento, però, i rossoblù sono ancora fermi a 0 vittorie in Serie A, motivo per il quale vorranno e cercheranno di sfruttare la spinta della propria gente per cambiare questo dato. A fronte di questo Antonio Conte è consapevole di tutti gli ostacoli del caso, motivo per il quale ha chiamato a raccolta la squadra mandandole un messaggio piuttosto chiaro.

Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di Tuttosport, il nuovo slogan coniato dall’allenatore salentino è “Serve sporcarsi le mani“, aspetto inevitabile che serve non solo a migliorare, ma anche a vincere partite che casomai possono mettersi male lungo il percorso. Atteggiamento, questo, che comunque serve, a prescindere, e che rispecchia anche un po’ il personaggio di Antonio Conte, che si è saputo dimostrare essere un ingegnere piuttosto che manovale nel corso della sua carriera.

Messaggio chiaro alla squadra: ecco cosa serve per vincere

Antonio Conte è stato dunque chiaro con la sua squadra: per vincere oggi a Cagliari, così come nel corso della stagione, “Serve sporcarsi le mani“. Anche se con un po’ di ritardo, nel corso dell’estate Aurelio De Laurentiis ha costruito la squadra ad immagine e somiglianza del salentino, che ora si aspetta ulteriori risposte dal suo gruppo dopo le due vittorie interne contro Bologna e Parma.

Cagliari si prospetta dunque essere un test importante, che potrebbe tanto mandare il Napoli ai piani alti della classifica, quanto bloccarlo di nuovo e ridimensionarlo ulteriormente, anche se il valore di questa formazione è assolutamente fuori discussione.