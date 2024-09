Retroscena Napoli-Rabiot: c’è di mezzo lo zampino di Conte

“La situazione si risolverà a breve” ha detto mamma Veronique, ma per il momento Adrien Rabiot è ancora senza squadra.

È quasi paradossale la situazione che sta vivendo il centrocampista francese, ancora alla ricerca di sistemazione dopo essersi separato dalla Juventus lo scorso giugno. In merito a questo discorso nelle scorse ore sarebbe uscito fuori un particolare retroscena di calciomercato che vedrebbe direttamente coinvolto il Napoli, che come tante altre società importanti ha sondato la possibilità di ingaggiare Adrien Rabiot nel corso di quest’estate.

Se il francese non ha ancora vestito la maglia del Napoli un motivo ci sarà, e sembrerebbe esserci dietro lo zampino di Antonio Conte.

Retroscena Napoli-Rabiot: il punto

Al 15 di settembre Adrien Rabiot è ancora svincolato, assurdo se si pensa che il centrocampista francese nel corso dell’estate è stato cercato da tantissime squadre importanti, come ad esempio il Milan o il Galatasaray. Nessuna di queste, però, sembrerebbe averlo convinto al punto di accettare la destinazione, rinunciando anche a qualcosa a livello economico, aspetto fondamentale soprattutto per mamma Veronique.

Il genitore/agente dell’ex Juventus nelle scorse ore è uscito allo scoperto dicendo che la situazione relativa al futuro di Rabiot si risolverà a breve. Parallelamente a questo, sempre più insistenti si sono fatte le voci relative ad un retroscena di mercato che vedrebbe coinvolto addirittura il Napoli di Antonio Conte, che a quanto pare avrebbe sondato sotto traccia il terreno per il classe ’95 insieme alle altre grandi squadre d’Europa.

Stando a quanto riportato da tuttonapoli.net, i presupposti per portare in azzurro Rabiot c’erano tutti, anche perché De Laurentiis era pronto ad accontentare il salentino con un profilo di lusso, ma secondo i colleghi sarebbe stato lo stesso allenatore azzurro a bloccare sul nascere un’eventuale trattativa, intuibile anche da come le cose si sono evolute verso la fine del calciomercato.

Napoli-Rabiot: c’è dietro lo zampino di Conte

E pensare che al fianco di Lobotka e Anguissa quest’anno ci sarebbe potuto essere stato Adrien Rabiot. Stando ai colleghi di tuttonapoli.net, infatti, il Napoli ha seriamente sondato la possibilità di ingaggiare a parametro zero il centrocampista francese, salvo poi essere fermato da Antonio Conte.

Nonostante il salentino apprezzasse molto le qualità balistiche e di leadership del francese, a Giovanni Manna erano già stati fatti i nomi di Scott McTominay e Billy Gilmour, giocatori le cui caratteristiche combaciano alla perfezione con lo stile di gioco del Napoli. Con i se e con i ma, soprattutto nel pallone, non si va particolarmente lontani, ma cosa sarebbe potuto essere il centrocampo azzurro anche con Rabiot? Non lo sapremo mai, o forse no. Staremo a vedere.